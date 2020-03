Care vor fi vârfurile pandemiei de coronavirus în România!

Doctorul Marius Geantă a prezentat în direct la Romania TV cele trei scenarii prevăzute pentru evoluția crizei de sănătate creată de noul coronavirus.

„Fiecare dintre scenarii depinde în principiu de două lucruri. De autorităţi, care iau măsuri ferme si de modul în care noi cu toţii ne conformăm măsurilor de distanţare socială. În primul scenariu, cel cu albastru deschis, este acel scenariu în care măsurile dure sunt instituite foarte repede, iar marea parte a populaţiei se conformează. E un scenariu cu număr de cazuri limitat. Are un vârf undeva pe 1 mai.

Apoi celelelte două curbe. Ne aşteptăm ca la un moment dat măsurile să fie ridicate pas cu pas şi în aceast scenariu populaţia expusă la virus este foarte redusă. Nu există acea imunitate de turmă şi, după ce măsurile or să fie ridicate există posibilitatea ca epidemia să revină. Este de văzut în ce măsura testele care se dezvoltă şi or să fie într-un număr mare pe piaţă în partea a doua a anului or să reuşească să identifice pacienţii mai repede şi curba să fie mai puţin înaltă”, a explicat doctorul Marius Geantă.

„Într-un alt scenariu, creşterea numărului de cazuri este într-un timp mai lung faţă de scenariul albastru închis. Totuşi, numărul de cazuri e acelaşi, doar că difera intervalul de timp în care ele se vor înregistra”, a mai declarat doctorul Geantă.