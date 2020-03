Adrian Streinu Cercel, anunț despre testarea pentru coronavirus care va începe luni în București

La fiecare nou pacient infectat cu virusul din China, trebuie să adaugăm cel puțin trei pacienți, atrage atenția profesorul Adrian Streinu Cercel. Din acest motiv, este importantă testarea. Cercel a anunțat că peste 10.000 de persoane urmează să fie testate în Capitală, începând de luni.

„La fiecare nou pacient inregistrat, va trebui sa adaugam inca cel putin 3 in spatele lui. Acest studiu epidemiologic care inseamna un studiu esantionat, ceea ce inseamna ca de la nivelul populatiei Bucurestiului, Iasi, Cluj, ce oras vreti sa luati, se ia un numar de persoane care trebuie luate in calcul si evaluate din punct de vedere al istoricului de trecere prin boala. Trebuie sa identificam persoanele care sunt purtatoare si care nu au simptome, dar care sunt cele care transmit virusul in populatie, sa identificam persoanele cu simptomatologie minora pe care sa le putem izola. Acestui virus nu ii place curatenia. Oamenii trebuie sa-si faca curat in case si sa ramana in continuare izolati la domiciliu pentru ca nu mai au niciun risc sa ia virusul pentru ca nu au de unde sa-l ia, iar pe strada autoritatile locale trebuie sa spele de dimineata si pana seara ca sa indeparteze virusul”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, la Realitatea PLUS.

„Virusurile au tendinta sa creasca virulent. Crescadu-si virulenta, schimba si grupa de varsta pe care o afecteaza. Daca in China, unde a fost primul val epidemic, grupa de varsta afectata in majoritatea cazurilor a fost cea de peste 75-80 de ani, acum si la nivelul Italiei s-a schimbat profilul, iar in Spania si Franta, care sunt in coasta noastra din punct de vedere al riscului epidemiologic, grupa de varsta este de 40-50 de ani. Am facut un scenariu spre 10.000 de pacienti care vor avea nevoie de servicii medicale. In spatele lor, sunt alte zeci de mii sau sute de mii care nu vor ajunge sa fie vazuti de niciun medic sau sa aiba vreo convorbire cu vreun doctor”, a mai spus Streinu-Cercel.

În acest context, secretarul de stat din Ministerul Sănătății Horațiu Moldovan a explicat că e nevoie de spitale separate pentru pacienții confirmați cu noul coronavirus și pacienții care au alte afecțiuni. Astfel, riscul de infectare al celor din urmă este redus considerabil.

„Sa separam traseele epidemiologice ale pacientilor non-COVID pozitiv fata de cei COVID pozitiv. Fac apel la colegii mei medici din toata reteaua de asistenta medicala din Romania sa inteleaga sa colaboreze cu noi in toata tara, in ideea de a face acest lucru operational”, a spus Horațiu Moldovan.