Alte șase persoane au murit de coronavirus la Suceava. Numărul morților de COVID-19 din România au crescut la 78!

Șase noi decese din cauza coronavirusului au fost anunțate marți. Toate cele 6 persoane erau internate în două secții ale Spitalului Județean de Suceava, unde s-au înregistrat peste 30 de decese, multe dintre ele fiind raportate cu întârziere. Bilanţul deceselor de coronavirus în România a ajuns marţi după-amiază la 78, informează Romaniatv.net.

Alţi şase oameni şi-au pierdut viaţa din cauza virusului ucigaş. Iată informaţiile transmise de Ministerul Sănătăţii:

Deces 73

Bărbat de 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020.

Deces 74

Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020.

Deces 75

Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 28.03.2020.

Deces 76

Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat in 30.03.2020.

Deces 77

Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat în 30.03.2020.

Deces 78

Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 26.03.2020.

Decesele sunt la pacienti internați în Secția medicală (decesele 73,75,76,77) si gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava. În acest moment nu detinem date despre patologia asociată.