Rețeta de pâinici a Elei Crăciun, urmărită de un milion de oameni!

Ela Crăciun a stârnit un mare interes în mediul online după ce a postat o filmare în care explică rețeta de pâinici de casă fără drojdie. Înregistrarea a fost urmărită până acum de aproape 1 milion de oameni și a avut peste 4000 de recomandări. Astfel, cum toată populația României se află în prezent în izolare socială, la domiciliu, vedeta vine în ajutorul tuturor cu un nou proiect de impact: invită publicul să posteze pe pagina ei de Facebook rețetele pe care le prepară acasă. Cele mai interesante dintre acestea vor fi publicate pe blogul său, într-o categorie specială, denumită Gătim acasă. În plus, Ela Crăciun va alege o rețetă pe săptămână și va filma realizarea acesteia, înregistrarea urmând să fie postată pe canalul său de YouTube.

“Petrecem în prezent mai mult timp acasă decât am făcut-o vreodată. Cum nu mai ieșim în oraș să luăm masa la restaurant, mulți dintre noi au descoperit sau redescoperit frumusețea gătitului acasă. Am primit multe mesaje după ce am postat rețeta simplă de pâinici de casă fără drojdie și am decis să trecem la un alt nivel: să descoperim noi modalități de a ne diversifica meniul zilnic, ușor și rapid, acasă. Aștept să îmi trimiteți rețetele voastre preferate pe pagina mea de Facebook pentru ca și alții să le poată descoperi. Voi alege câteva săptămânal pe care le voi posta pe blogul meu, iar pe una dintre acestea o voi prepara și voi filma tot procesul. Am început deja cu cea mai simplă rețetă de pâinici de casă fără drojdie și vreau să avansăm spre rețete cât mai diverse”, declară Ela Crăciun.

Săptămâna trecută, Ela Crăciun le-a prezentat fanilor săi o rețetă simplă de pâinici de casă fără drojdie, pe care oricine o poate realiza acasă, în doar 45 de minute, nemaifiind astfel nevoiți să cumpere din magazine în această perioadă de izolare.

„Pâinea de la supermarket se poate întări în câteva zile, astfel că cel mai comod pentru noi este ca, în perioada de izolare la domiciliu, să preparăm acasă acest aliment. Este simplu, nu necesită multe ingrediente și, mult, poate reprezenta un episod de joacă foarte interesant alături de copiii noștri.

Ca ingrediente, avem nevoie de:

200 g făină

3 g praf de copt

130 g iaurt natural

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță mică sare (2 g)

1 lingură mix de semințe (susan, floarea soarelui, dovleac, in)

2 lingurițe ierburi aromatice

1 linguriță mică (2 g)

1 ou mic

Cernem făina într-un bol, adăugăm praful de copt și sarea, apoi iaurtul, uleiul de măsline. Amestecăm până se obține o cocă. Adăugăm semințe și ierburi aromatice, după gust. Frământăm câteva minute, modelăm pâinicile, adăugăm semințe deasupra. Le punem în cuptorul preîncălzit și le lăsăm aproximativ 30 de minute la 180 de grade. Cu cinci minute înainte de a fi gata, le ungem cu ou.

Sunt foarte delicioase. Mi-au plăcut atât de mult, încât am mai făcut o rundă după aceea”, a scris Ela Crăciun pe pagina ei de socializare.

O altă rețetă simplă postată de vedetă a fost de checuri pufoase cu mere și ciocolată ce conține ca și ingrediente:

1 plic de zahăr vanilat

1 linguriță praf de copt

2 linguri de cacao

200 g de făină

200 g de zahăr

2-3 mere

5 ouă.