Tăriceanu critică dur creșterea prețurilor în plină criză a coronavirusului

Preşedintele ALDE a făcut o vizită la un supermaket, iar apoi şi-a postat impresiile pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier, Călin Popescu Tăriceanu, spune că a fost plăcut impresionat de faptul că angajaţii sunt dotaţi cu echipamente de protecţie, de faptul că lumea nu se mai îmbulzeşte şi nu mai umple coşurile, dar a remarcat creşterile de preţuri nejustificate.

„Ieri am fost la supermarket! Da, între 11.00 și 13.00!

Am constatat lucruri bune și lucruri rele. Dintre cele bune mi-a atras atenția faptul că vânzătorii și personalul care lucrează în interior aveau echipamente de protecție. Apoi am remarcat că cele mai multe produse de bază erau pe rafturi în cantități suficiente. Apoi m-a impresionat că oamenii nu mai umpleau coșuri așa cum o făceau în urmă cu 2-3 săptămâni.

Pe partea cealaltă nu am putut să nu remarc că la unele produse prețurile au crescut simțitor fără un motiv vizibil. Am auzit unele explicații: că materia primă s-a scumpit, că transportul, că forța de muncă etc.

Sunt liberal și cred că într-o economie liberă legea cererii și ofertei trebuie să determine prețurile. Dar în aceste zile nu mai trăim într-o economie liberă pentru că și ea este prizonieră coronavirusului, deci trebuie luate măsuri””, a precizat Tăriceanu.