Ministrul Educației, Monica Anisie: Școala, reluată după încheierea stării de urgență; Evaluarea Națională și Bacalaureatul, organizate în iulie!

Anul școlar urmează să înceapă după ce încetează situația de urgență, a anunțat marți ministrul Educației, Monica Anisie.

„Data exacta pentru reluarea cursurilor se va stabili in functie de evolutie epidemiei de coronavirus precum si de masurile DSU.

In contextul informatiilor detinute pana in prezent scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor preuniversitare si universitare dupa incetarea starii de urgenta si asigurarea tuturor masurilor ca elevi isi cadrele did sa fie in siguranta.

In functie de data reluarii, probele scrise a EN si bacalaureat ar pute fi organizate in luna iulie. Programa nationala pentru examene NU va cuprinde materia aferenta semestrului al doilea. Am emis si un ordin de ministru prin care am anulat simularile EN si evaluarile pentru clasele a doua, a patra, a șasea, dar si olimpiadele consursurile scolare, sesiunea speciala pentru olimpici si evaluare va fi anulata”, a anunțat ministrul Educației.

„Situatia scolara a elevilor se va incheia cu minimum 2 note la care se adauga nota de la teza unde e cazul. Subiectul tezelor vor fi concepute doar cu ce s-a studiat pana la 11 martie 2020”, a mai precizat Anisie.