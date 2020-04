Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender și eMAG lansează platforma Donează pentru linia intâi!

Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender si eMAG lanseaza platforma Doneaza pentru linia intai pentru a ajuta medicii si personalul sanitar, precum si politistii, armata si jandarmii, care depun eforturi supraomenesti in aceste zile in lupta pentru viata contra pandemiei COVID-19 si ii cheama pe toti cei care au posibilitatea sa li se alature. Cumulat, cele patru companii au donat pana acum 4 milioane de lei si s-au implicat in achizitii, distributie si organizarea platformei de donatii.

Pana acum au fost contractate peste 40 de milioane de masti, manusi, combinezoane si peste 2 milioane de masti FFP2. Produsele ajung saptamanal in tara cu avioane cargo charter, inclusiv cu avioane Tarom transformate in cargo. Necesarul de produse este centralizat saptamanal de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta in colaborare cu Ministerul Sanatatii, iar pe baza acestui necesar se realizeaza distributia catre cei din linia intai: Spitale, DSP, Ambulanta, SMURD, Armata, Politie, Jandarmerie.

Donatiile se pot face online sau prin transfer bancar, toate detaliile sunt pe www.emag.ro/doneaza. Tot aici vor fi toate informatiile centralizate despre sumele donate, produsele si beneficiarii catre care au fost distribuite, detalii despre produse, pret si cantitate. Obiectivul este sa strangem donatii lunare de 50 de milioane de lei.

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: „Facem asta pentru Romania, facem asta pentru comunitatile locale, facem asta pentru toti romanii. Pentru noi este un semn de speranta ca patru companii reusim sa cooperam in momente de criza pentru binele comunitatii si abia astept sa ajungem la 4.000 de companii in proiect. Cooperarea si solidaritatea sunt cel mai important lucru acum, ca sa trecem cu bine criza medicala si sa pastram societatea si economia intr-o forma cat mai buna, astfel incat oamenii sa fie cat mai putin afectati. Curaj, Romania!”

Dan Sucu, Mobexpert: „Cu totii vrem sa trecem peste aceasta nenorocire si sa ne reintoarcem la vietile de dinainte. Dar sa vrem nu este suficient! E nevoie ca fiecare dintre noi sa faca ceva, oricat de putin, pentru ca acest lucru sa fie posibil.”

Florin Talpes, CEO Bitdefender: „Bitdefender a oferit inca de la inceputul pandemiei securitate informatica gratuita pentru toate institutiile sanitare din lume pentru a le asigura activitate neintrerupta si a le feri de atacurile inerente acestei perioade. Noi suntem doar unul dintre cei multi din societatea civila care pun umarul astfel incat sa trecem cu bine, ca si comunitate, de o situatie grea. Ne-am unit acum fortele cu alti intreprinzatori pentru a gasi in afara tarii si a distribui echipamente de protectie celor carora le sunt atat de necesare, celor care sunt primii pe liniile frontului acum: cadrele medicale, politistii, jandarmii, armata. Umar langa umar”.

Iulian Stanciu, CEO eMAG: „Aceasta criza ne ofera oportunitatea sa ne unim in sustinerea celor care ne ajuta. Avem speranta ca vom trece cu bine peste acest moment, pana atunci incercam sa ii ajutam cat mai mult pe cei din prima linie care se lupta cu aceasta pandemie, astfel incat multe vieti sa fie salvate si viata comunitatii sa-si revina la normal”.