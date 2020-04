PUFIN, prima aplicatie romaneasca pentru teambuildinguri la distanță

Agentia de publicitate Godmother a lansat o solutie alternativa la teambuildingurile clasice, in contextul in care majoritatea companiilor si-au trimis angajatii sa lucreze de acasa. Vremurile fara precedent pe care le traversam i-au facut pe antreprenori sa se adapteze si sa se reinventeze. In conditiile actuale, digitalizarea si aplicatiile online raman o zona sigura de explorat.

Un numar mare de companii, acolo unde industria a permis, au dat dovada de flexibilitate si au ingaduit angajatilor programe de lucru din propriile locuinte. Acest lucru are si un revers al medaliei, iar angajatul poate resimti o acuta senzatie de singuratate, dar si faptul ca necesita mai multa disciplina. Cei care lucreaza remote pot fi foarte usor distrasi si isi pot pierde motivatia si sentimentul de apartenenta la o comunitate.

De partea cealalta, reprezentantii companiilor au presiunea de a lua cele mai bune decizii pentru a-si ajuta angajatii si de a pastra integritatea profesionala.

Ce face PUFIN?

Pufin ofera o platforma de amintiri comune si ajuta colegii sa interactioneze atat pe plan uman dar si professional, construieste punti de legatura si face ca relatiile dintre colegi sa devina personale.

Participantii isi instaleaza aplicatia si primesc misiuni pe care urmeaza sa le rezolve.

Misiunile pot fi rezolvate in cateva minute sau pot fi gandite scenarii care sa dureze cateva zile, de genul: incarca o fotografie cu tine si pet-ul tau; sau arata-ne intr-un video ce sport faci zilnic; sau multumeste unui coleg printr-un video fara sa-i mentionezi numele. La final, toti colegii acorda voturi si automat se genereaza clasamente.

Se pot genera rapoarte de actiune post event, atat din punct de vedere calitativ, dar si cantitativ.

Mihai Baciu – Manager Agrafa, unul dintre beneficiari, spune: “Am reusit sa ne deconectam de la situatia tulbure in care ne aflam, sa ne bucuram de interactiunea cu colegii si sa ii cunoastem mai bine, testandu-ne in acelasi timp creativitatea. Ne-am simtit din nou parte a aceleiasi echipe unite si plina de viata. Ne-a energizat si cu siguranta ne-am distrat.”

Informatii suplimentare puteti afla pe site-ul www.pufin.ro

Despre Godmother

In piata de comunicare de 20 de ani, Godmother, ca agentie focusata pe brand experience, si-a propus sa includa componenta digitalizarii in toate proiectele pe care le desfasoara. Am organizat in timp peste 1000 evenimente si am inteles ca evenimentele interne aduc un plus de valoare tocmai prin latura umana a relatiei dintre colegi- spune Vacarus Valentin manager Godmother.

Printre clientii agentiei se numara Google, Profi, Basf, Rompetrol, H&M, Heineken, Ursus, Agricover, Henkel, Forever Living Products, Servier etc.