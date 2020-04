CNDB te invită la film: Sonder – de Simona Deaconescu!

Suntem conștienți că nimic nu va putea înlocui contactul nemediat și relația directă dintre artiști, creația acestora și public. Ne este dor să reluăm ritualul întâlnirilor noastre săptămânale în care suntem mediatorul acestor întâlniri. Până când acest lucru va fi posibil din nou, vă aducem în atenție câteva creații pe care ne-am bucura să le vedeți sau revedeți alături de noi.

Vă invităm sâmbătă, de la 17:00, să vizionați, în premieră, live-streamed online, Sonder – un scurt metraj semnat de coregrafa Simona Deaconescu, în care omul se confruntă cu natura, tehnologia și propria identitate.

Simona Deaconescu despre film

Până la premiera live-streamed a filmului Sonder, transmitem câteva cuvinte din partea artistei care semnează acest film, Simona Deaconescu:

„Sunt zile în care mă gândesc câte aș fi putut face cu corpul meu, atunci când totul era permis și eram liberă să-l mișc pe scenă, în studio, pe stradă sau în natură.

Filmele de dans pe care le fac vizează relația corpului cu mediul natural, de obicei un mediu în care omul apare “neinvitat” și se lovește de condițiile pe care natura le oferă. “Sonder” a fost filmat în cariera de cupru de la Roșia Poienii, într-un frig în care statul pe loc devenea imposibil. Intervenția omului în acel spațiu a dat naștere unui tip de energie duală, care a influențat major felul în care am dansat. Sunetele excavatoarelor, camioanelor, ale bocancilor pe pietre și respirația accelerată țin loc de muzică.

Într-un context în care ne chestionăm “locul” nostru ca artiști, oameni, ca parte a unui ecosistem care încearcă să ne învețe să trăim mai responsabil, vizionez acum “Sonder” cu alți ochi și mă întreb ce “loc” ocupă corpul nostru în spațiu și cum este afectat de limitări.”

SELECȚII FESTIVALURI INTERNAȚIONALE:

Cinedans Festival, Amsterdam, NL | Dance Camera West, Los Angeles, SUA | Loikka Dance Film Festival, Helsinki, FI | Aestetica Short FF, York, UK | Dance Film Festival Brussels, BE | Bestias Danzantes, Santiago de Chile, CL | San Francisco Dance Film Festival, SUA | Light Moves Festival of Screendance, Limerick, IE| | Physical Cinema Reykjavik, IS | EnCore Dance on Film, Atlanta, SUA | Opine Dance Film Festival, Atlanta, SUA | Agite y Sirva – Festival Itinerante de Videodanza, Oaxaca, Ciudad de Mexico, Puebla, MX | Detroit Dance City Festival, SUA | Greensboro Dance Film Festival, SUA | Kolkata Shorts International Film Festival, IN | Sans Souci Festival of Dance Cinema, Colorado, SUA | The Outlet Dance Project, New Jersey, SUA | | Videodanza BA – Festival de Cine e Danza, Buenos Aires, AR | FIVM – Festival VideoMovimiento,Bogota, CO | Chania Dance Days, GR | Seyr Festival, Teheran, IR | Alternative 25, Targu Mures, RO

PREMII:

Loikka Award @ Loikka Dance Film Festival , Helsinki, FI, 2018 | Festival Favourite @ Opine Dance Film Festival, Atlanta, SUA, 2018 | Special Mention Best International Short @ Kolkata Shorts International Film Festival, Kolkata, India, 2017 | Special Mention Best International Short @ Bestias Danzantes, Santiago de Chile, Chile, 2016.