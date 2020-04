Chestorul șef Bogdan Despescu, apel privind respectarea restricțiilor

Chestorul-șef Bogdan Despescu a anunțat că vor fi mult mai mulți polițiști și jandarmi pe stradă și în piețe în următoarele zile și a facut un apel pentru respectarea masurilor de restrictie a circulatiei, într-o interventie telefonica la Realitatea PLUS. Secretarul de stat in MAI a făcut și un apel către românii care se întorc din străinătate pentru a respecta măsurile de izolare și carantinare odată întorși în România.

„Facem un apel la toti cetatenii care se intorc in tara ca nu vor petrece sarbatorile pascale in familie. Ei vor fi supusi procedurilor de izolare si carantinare dupa trierea Poliției de Frontieră și a medicilor de la DSP. Pentru cei care vor sa se intoarca recomandam izolarea de familie”, a spus chestorul -șef Bogdan Despescu la Realitatea PLUS

„Sunt așteptați la frontiera 150 de mii de cetateni, dintre care 100 de mii sunt din România, iar o parte sunt în tranzit la frontieră. Cifra este mai mica fata de anii anteriori cand nu erau restrictii de circulatie”, a anuntat Bogdan Despescu la Realitatea PLUS.

„Suntem conștienți că foarte mulți oameni au nevoie să-și asigure bunurile de baza , insa totodata trebuie sa respecte restrictiile.

Astazi și zilele urmatoare alocam forte suplimentare in orasele mari , în București și în reședințele de județ ca sa rse especte prevederile.

Astazi în București au actionat peste 2.000 de efective ale fortelor de ordine pentru a se asigura ca respecta restrictiile de circulatie. Ai fost aplicate sanctiuni, dar intentia noastra nu e sa aplicam sanctiuni, ci de a preveni. De exemplu, ca sa ii directionam pe cei care vin la cumparaturi pe anumite directii, coloane.

Controlalele vor continua si se vor suplimenta, chiar azi s-a creat o anumit ambuteiaj in Bucuresti pentru ca erau verificati cei care ieseau din Capitală”, a precizat Despescu.

„Facem apel la toti cetatenii sa se deplaseze numai in conditii de stricta necesitate, pentru urgente, pentru ca vor fi supusi verificarilor si se vor aplica sanctiuni daca sunt nereguli.

De aceste sărbători suntem in permanenta cooperare cu Biserica, au fost transmise mai multe recomandari si impreuna vom actiona ca sa se respecte aceste recomandari”, a mai spus chestorul șef Bogdan Despescu.

„Suntem foarte atenti la fenomenul infractional. In ultima perioada, din contra, infractiunile au scazut, dar vom urmari cu mare atentie si directionam forte ca sa prevenim savarsirea unor infractiuni!”, a conchis secretarul de stat in MAI.