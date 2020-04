Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunțul așteptat privind relaxarea restricțiilor în plină pandemie de coronavirus

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a mărturisit că speră ca, spre jumătatea lunii mai, România să înregistreze o scădere a cazurilor de coronavirus și, astfel, să poată lua o decizie privind relaxarea măsurilor, informează Realitatea.net.

„Tot sperăm ca, la un moment dat, la jumătatea lunii mai, virusul să nu mai fie atât de agresiv și să se răspândească atât de mult. În următoarea lună, probabil, vom înregistra o creștere a celor care sunt pozitivi și chiar și decesele vor fi mai multe, dar după luna mai, din ce am discutat cu specialiștii, vom fi în situația ca măsurile să fie mai relaxate, vom avea și alte metode de a ne apăra.

Până atunci, vom merge și pe varianta profesionistă de a face teste în masă. Important e să respectăm măsurile izolării pentru ca luna mai să ne găsească în siguranță”, a declarat ministrulAfacerilor Interne.

De altfel, Marcel Vela a explicat anunțul făcut ieri seară cu privire la suspendarea exportului de cereale și i-a asigurat pe români că există suficient grâu în rezerva statului.

„Eu, aseară, când am prezentat ordonanța, nu am citit exact ce e în Monitorul Oficial, fiindcă ar fi durat prea mult. Am punctat doar anumite articole. Sunt unele de care nici nu mi-am adus aminte la momentul potrivit. Autoritățile locale sunt obligate, pentru medici, atunci când le asigură cazarea la un hotel, să le asigure și trei mese pe zi și apă. Eu am explicat aseară ce prevede Ordonanța nr. 8 și am spus că în Monitorul Oficial vor fi toate detaliile”.

Vreau să vă spun că suntem preocupați de securitatea alimentară a românilor. Am făcut acest prim pas prin care am interzis exporturile către state terțe. Cu siguranță vom verifica tot traseul fiecărui export și vom lua o decizie ulterioară, dacă nu se respectă ceea ce prevede Ordonanța nr. 8.

Vreau să-i asigur pe români că nu suntem în situația în care să oprim de tot exportul, că nu am avea grâu, că se termină în luna iunie. Avem grâu și în rezervele de stat și la agenți economici. Măsura de a interzice exporturile este una de prevenție. Oricum, ceea ce avem în rezervă și la societățile private ne asigură consumul pentru perioada următoare”, a dat asigurări Marcel Vela, vineri seara, la un post TV.