Agenția de turism Hello Holidays este alături de turiștii săi. Reușim împreună!

Turismul este despre călătorii, cunoaștere, curiozitate, relaxare, distracție, natură, istorie, civilizație, este despre bucuria de a descoperi lumea în care trăim și nu în ultimul rând este despre oameni.

Turismul se realizează prin oamenii alături de care călătorești, prin oamenii pe care îi întâlnești și prin oamenii care te ghidează și fac ca lucrurile să se întâmple, pentru ca turiștii să aibă parte de experiențe care să le îmbogățească viața.

Unul dintre cele mai importante aspecte care definesc echipa agenției de turism Hello Holidays este faptul că la baza oricărei acțiuni au stat în primul rând grija pentru oameni, fie că este vorba despre turiști, echipă sau colaboratori, și dorința de a le oferi servicii de calitate și experiențe frumoase.

Cu atât mai mult, în ultima vreme, echipa Hello Holidays a încercat să aducă în centrul atenției, în mediul online, oamenii din agenție, fie responsabilii de cursele în țară sau în străinătate, reprezentanții locali, managerii de destinatie, sau ghizii care sunt alături de turiști, mai exact pe toți oamenii cunoscuți și iubiți de turiștii agenției.

Cu toate ca întâmpină o perioadă destul de dificilă ca urmare a efectelor pandemiei de Covid-19, membrii echipei Hello Holidays sunt optimiști și convinși că vom depăși această criză și vin cu recomandări și sfaturi pentru toți turiștii.

“Fără voia noastră, cu toții am fost angrenați în această situație fără precedent, însă am învățat să ne adaptăm pe parcurs și să facem față cu brio tuturor provocărilor. Am luat toate măsurile necesare pentru siguranța membrilor echipei noastre, dar și a turiștilor. Prin urmare, am optat pentru a nu lucra cu publicul în această perioadă. Pentru a micșora timpii de așteptare și pentru a prelua cât mai rapid toate solicitările turiștilor noștri, am relocat în departamentul de call center o parte dintre cei mai buni consultanți de turism din agenția noastra” – Denisa Oprea – Manager Marketing Hello Holidays

Consultanții de turism ai agenției Hello Holidays sunt disponibili atât prin intermediul telefonului, cât și prin email, ca și până acum. Iar canalele social media pe care sunt prezenți au rămas unele dintre cele mai la îndemână variante de obținere a unui răspuns prompt din partea echipei. De asemenea, orarul de funcționare nu a suferit modificări și depun eforturi constante pentru a prelua toate apelurile clienților.

„Venim după o perioadă de înscrieri cu early booking, o perioadă în care cu toții știm că vacanțele rezervate din timp beneficiază de reduceri substanțiale, însă nu trebuie să uităm că acestea au și condiții de retragere speciale. Echipa Hello Holidays depune eforturi constante ca vacanțele turiștilor să nu fie afectate de această situație. Încercăm ca toate vacanțele să fie reprogramate și niciun turist să nu fie în situația de a pierde banii achitați. Suntem în strânsă colaborare cu agențiile noastre revânzătoare și, alături de partenerii noștri externi, facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a depăși împreună această perioada”, spun reprezentanții agenției de turism Hello Holidays.

“Veni, vidi, vici! De la mic la mare, cu toții suntem călători prin viață. Viața însăși este o călătorie cu tot felul de obiective. Însă de această dată, obiectivul nostru principal este să oferim tuturor vacanța binemeritată, de aceea depunem toate eforturile să vă oferim cele mai bune variante de reprogramare! Suntem încrezători că totul va trece cu bine și ne vom putea bucura împreună de cele mai plăcute momente în destinațiile noastre favorite!” – Veronica Iordache – Manager Turcia

În această perioadă, echipa Hello Holidays încearcă să vină în întâmpinarea nevoilor turiștilor săi prin crearea de noi programe turistice pentru sezonul Toamnă – Iarnă 2020, dar și pentru Primăvara 2021.

„Având în vedere situația actuală, o parte din turiștii noștri au dorit să aibă posibilitatea de a reprograma vacanțele în a doua parte a anului sau chiar la începutul anului următor, de aceea am considerat că este un moment propice pentru a face acest lucru” – Denisa Oprea – Manager Marketing

“În perioada imediat următoare vom lansa programele de Toamnă, care vor avea plecări stabilite chiar până în Primăvara anului 2021. Un produs nou va fi Senior Holidays, un concept care își propune să ofere tuturor turiștilor o vacanță complexă, în Grecia sau Turcia, la cele mai mici tarife. De asemenea, pregătim noi destinații pentru produsul nostru de suflet, O zi cât o vacanță, iar pachetele de Revelion deja cu tradiție în portofoliul nostru, precum Kusadasi, Paralia Katerini sau Salonic, sunt gata a fi lansate” – Cosmin Vasile – Manager Grecia

