Eliza Samara, o altfel de aniversare!

Eliza Samara a împlinit astăzi 31 de ani și și-a sarbătorit ziua de naștere la Constanța, în izolare, împreună cu părinții. Fără prieteni și colegi pentru că toți respectă recomandările de izolare din cauza Pandemiei de Coronavirus.

Multipla campioană europeană la tenis de masă, Eliza Samara, nu va uita curând împlinirea vârstei de 31 de ani! După ani de zile în care ziua ei a prins-o în cantonamente sau la concursuri, sportiva s-a sărbătorit acum, acasă la Constanța, unde este în izolare împreună cu părinții.

Eliza Samara a primit zeci de telefoane și de mesaje și a mâncat o felie din tortul inedit pe care l-a primit.

“Parcă în nici un an nu mi-a sunat telefonul ca astăzi! Am primit multe telefoane si mesaje! M-au bucurat toate enorm. Anul trecut de ziua mea, eram la București în pregătire si am ieșit cu toți colegii la restaurant. Am fost 25! Și azi m-am sărbătorit cu mama și cu tata, acasă, a fost drăguț! Nu îmi mai aduc aminte de când nu m-a mai prins ziua de naștere acasă” – Eliza Samara, campioană europeană la tenis de masă.

Se antrenează zilnic

Eliza Samara a muncit și de ziua ei! Și-a început aniversarea cu un antrenament de două ore cu noua ei “jucărie”, robotul alături de care se pregătește de ceva timp.

“Nici o zi fără antrenamente! E deviza mea în această perioadă! Sper să se termine totul cât mai repede pentru că mi-e din ce în ce mai dor de viața mea de dinainte!” – Eliza Samara, campioană europeană la tenis de masă.

Are un palmares impresionant

Eliza Samara este una dintre cele mai medaliate sportive din tenisul de masă românesc. Originară din Constanța, legitimată la CSA Steaua București, ea se poate lăuda cu trofee care de care mai strălucitoare, atât la individual, cât și în proba de echipe. Eliza este dublă campioană europeană cu naționala României, dar și medaliată cu aur, argint și bronz la dublu feminin și dublu mixt la campionatele continentale. Are în palmares și trei participări la Jocurile Olimpice în 2008, 2012 și 2016.