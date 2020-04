Cele mai frumoase mesaje, de Paște, în plină pandemie de coronavirus

Românii trimit cu ocazia sărbătorilor de Paste milioane de mesaje prin SMS, email, dar și prin rețelele de socializare, pentru că este mai comod și mai ieftin să faci urări prin intermediul mesajelor pe telefonul mobil și pe internet, informează Romaniatv.net.

Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi

Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paşte Fericit!

Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.

În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet “Hristos a înviat!”.

Învierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase si inima de iubire ! HRISTOS A INVIAT!

Azi, in zi de sărbătoare sa coboare liniştea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viaţa si sa va aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldura in suflete! Hristos a Înviat!

Cele mai frumoase mesaje de Paște 2020

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

„Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2020. Paştele este o ocazie potrivită pentru a te gândi la cei dragi, un mesaj sau un SMS fiind ocazia ideală pentru a vă arăta sentimentele. În cazul în care nu aveţi inspiraţie, însă, iată mai jos câteva mesaje şi SMS-uri de Paşte numai bune.

Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pasca, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!

Bucuria trebuie să vină din lucruri mărunte, liniștea din suflet, iar lumina din inimă. Hristos a înviat!

Sărbătorile Pascale să-ți aducă în suflet numai bucurie și iubire. Bucură-te de aceste momente magice alături de toți cei dragi ție. Hristos a înviat!

Urări de Paște 2020

Vorbele simple sunt cele mai de efect! Așă că o să-ți spus scurt și lipsit de originalitate: Hristos a înviat!

Fie ca Sărbătorile Pascale să îți aducă pace și lumină în suflet și puterea de-ai ajuta mereu pe cei care au nevoie de tine. Hristos a înviat!

Lasă Lumina Sfântă a Învierii să îți pătrundă în casă și în suflet. Numai așa te vei simți cu adevărat împlinit. Hristos a înviat!

Cei care se războiesc sa aducă pace, cei care se urăsc să știe să iubească, iar cei bogați să învețe să dăruiască. Hristos a Înviat!

Poate o să ți se pară complet lipsit de originalitate, dar știi că vorbele simple sunt și cele mai frumoase. Așa că Hristos a înviat!

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să știe să iubească, iar cei bogați să învețe să dăruiască. Hristos a Înviat! Sărbători fericite!

Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.

Felicitări de Paște 2020

Vrei să le transmiţi celor dragi cele mai frumoase mesaje de Paşte? Este momentul să te inspiri şi să îi surprinzi. Avem pentru tine cele mai frumoase cuvinte!

În fiecare an, de Paşte, de Crăciun sau de la alte sărbători importante o mulţime de mesaje sunt distribuite fie pe telefon, fie în mediul online. Anul acesta îţi propunem să îi dai pe spate pe prieteni şi pe membrii familiei cu citate care să le aducă zâmbetul pe buze.

Mesajele sunt simple, dar pline de semnificaţii.

„Cel mai frumos cadou de Paşte este speranţa.”

„În această zi de Paşte iartă pe cineva. Spune cuiva că îl/o iubeşti.”

„Ziua în care Dumnezeu a creat speranţa este probabil aceeaşi zi în a inventat primăvara.”

„Dumnezeu a scris despre înviere, nu în cărţi, ci în fiecare frunză de primăvară!”

„Astăzi celebrăm darul victoriei înaintea fiecărei pierderi pe care am trăit-o!”

„Când florile înfloresc, renaşte şi speranţa!”

SMS-uri de Paște 2020

16 iepurasi. 8 se spioneaza, 5 sunt la somnic si frumos viseaza, 2 mai albiori dau cadou de sarbatori, iar ultimul a citit: UN NOU PASTE FERICIT!

Sarbatori senine si pace in suflet!!

Invierea Domnului Iisus sa aduca in sufletul tau Iubire si Bucurie! Nu uita ca destinul SAU a fost „CRUCEA”, scopul SAU a fost „DRAGOSTEA”, motivui LUI ai fost tu!

Ou inrosit, miel rumenit, cozonac marit, Paste fericit. Fie ca aceasta sarbatoare sa va aduca multa nadejde si pace in viata.

Fie ca bucuria INVIERII DOMNULUI sa va aduca in suflet LINISTE si PACE si FERICIREA de a petrece aceste clipe magice cu ceo dragi.HRISTOS A INVIAT !

Mesaje de Paste: Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

Mesaje de Paste: Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.

Mesaje de Învierea Domnului

Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!

Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paşte Fericit!

16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!

