Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, anunț așteptat despre ridicarea restricțiilor și vârful pandemiei de coronavirus

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a făcut vineri seară un apel către populație pentru a respecta restricțiile de deplasare și regulile de distanțare socială, pentru a nu pune medicii să aleagă cine să trăiască și cine nu. Nelu Tătaru a spus, la Realitatea PLUS, că în România nu a fost atins inca vârful epidemiei, astfel că nu se poate vorbi încă de o relaxare a restricțiilor. Acesta a criticat aglomerația din ultimele două zile.

„Înca suntem pe această curbă si crestem, pe panta ascendentă, să nu crestem această curbă, haideti sa nu facem acest vârf ascutit , numărul de cazuri atat de crescute incat sa nu putem gestiona noi, ca sistem medical, haideți să facem această pantă lină. Iar în momentul în care numărul de cazuri va scădea va veni relaxarea progresiva. În acest momemnt nu suntem în această situație”, a spus Tătaru la Realitatea PLUS.

„În alte situații puteam cere ajutor din afară. Acum n-avem de la cine cere acest ajutor. Toată lumea trăiește ce trăim și noi. Sisteme medicale mult mai performante ca ale noastre trepideaza i naceste momente. Haideți să nu ajungem ca în Italia și Spania când deja celor de peste 65 de ani nu li se mai pun ventilatoare. Haideți să nu ne puneți pe noi, corpul medical, în acea situație în care să allegem cine are dreptul să trăiască sau nu!”, a declarat, vineri, Nelu Tătaru, la Realitatea PLUS.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a criticat și aglomerația de pe străzi din ultimele două zile, Joia și Vinerea Mare, și nerespectarea măsurilor de protecție, a distanțării sociale.

„Înseamnă că această stare de urgenta si ordonantele militare nu sunt sufiicente. Cred că trebuie o restricție accentuată. Cred că ne-am bucurat si relaxat prea devreme. Am avut un Paște catolic acum o săptămână. Haideți să păstrăm aceleași dimensiuni și la Paștele ortodox. Autoritatile locale si cei din MAI ar trebui sa insiste pe respectarea acestor reguli.

A fost un acord între MAI și BOR, dar in conditiile in care s-a încercat să se acorde o anumită libertate, chiar daca numai religioasa. Această libertate o avem i nsuflete. Haideți să păstrăm în acest an acea liniște sufletească, într-o familie restrânsă”, a mai spus Nelu Tătaru.