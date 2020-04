Teatrul Bulandra celebrează online Săptămâna Shakespeare!

Motto: „We are such stuff as dreams are made on.” – “Suntem materia din care sunt plămădite visele.” (William Shakespeare, Furtuna)

Teatrul Bulandra s-a remarcat de-a lungul timpului prin actori de elită și regizori de excepţie care au creat spectacole de prestigiu. În această perioadă de restriște, prin programul pe care îl propune, Teatrul Bulandra își dorește să întoarcă spectatorilor săi o parte din iubirea pe care, generaţii după generaţii, i-au arătat-o. Așa am putut ajunge online în 975.432 de locuințe de români din București, din România și din întreaga lume!

În săptămâna care va urma, publicul de pretutindeni își va putea aminti de montări celebre și va putea revedea online – pe pagina oficială de facebook și pe site-urile www.bulandra.ro, www.smartradio.ro – producții de neuitat din repertoriul Teatrului.

Ziua de 23 aprilie este una marcantă pentru lumea teatrului de pretutindeni pentru că reprezintă data nașterii lui William Shakespeare. Pentru a sărbători acest moment atât de special, Teatrul Bulandra intenționează să dedice săptămâna 20-26 aprilie operelor marelui dramaturg montate de-a lungul timpului pe cele două scene ale sale.

Astfel, în intervalul menționat, pe pagina oficială de facebook a Teatrului Bulandra vor fi prezentate, cu fotografii și informații, 23 de spectacole pe texte de Shakespeare puse în scenă la Teatrul Municipal L.S. Bulandra, în perioada 1947-2020. Multe dintre fotografiile care urmează să fie postate sunt inedite și expuse pentru prima dată publicului larg. Vor fi imagini din puneri în scenă celebre precum: Cum vă place montat în anul 1961 de Liviu Ciulei; Julius Caesar pus în scenă de Andrei Șerban în anul 1968; Hamlet regizat de Alexandru Tocilescu în 1985, Îmblânzirea scorpiei din anul 2000, în regia lui Mihai Măniuțiu și multe alte spectacole. Cu această ocazie, vor putea fi revăzuți în roluri importante din cariera lor actorii care au scris istoria Teatrului Bulandra cum ar fi: Fory Etterle, Beate Fredanov, Octavian Cotescu, Ileana Predescu, Clody Bertola, Petre Gheorghiu, Rodica Tapalagă, Florian Pittiş, Gina Patrichi, Toma Caragiu, Ștefan Bănică, Victor Rebengiuc, Ion Caramitru, Mariana Mihuț, Virgil Ogăşanu, Emmerich Schäffer, Oana Pellea, Marcel Iureș și atâția alții…

Pe lângă documentarea și ilustrarea celor 23 de producții, Teatrul Bulandra va continua transmiterea pe pagina oficială de facebook și pe site-urile www.bulandra.ro, www.smartradio.ro a unor montări importante din repertoriul său.

Miercuri, 22 aprilie, ora 19:00 se va transmite în regim de live streaming filmul realizat în timpul repetițiilor la spectacolul Furtuna de William Shakespeare, regizat de Liviu Ciulei în 1979. Filmul este realizat de criticul și istoricul de film Costel Safirman și surprinde imagini cu actorii: George Constantin, Mariana Mihuţ, Victor Rebengiuc, Ştefan Bănică, Florian Pittiş, Fory Etterle, Ion Caramitru lucrând cu regizorul și mentorul multora dintre ei, Liviu Ciulei. Această transmisie este realizată prin bunăvoința și cu acordul domnului Costel Safirman.

Joi, 23 aprilie, ora 19:00, în ziua în care este aniversat William Shakespeare, Teatrul Bulandra transmite în regim de live streaming înregistrarea spectacolului Poveste de iarnă, în regia lui Alexandru Darie (1994). Poveste de iarnă este a doua montare a Alexandru Darie la Teatrul Bulandra (prima fiind Mephisto de Horia Gârbea) și va reprezenta un moment important din viața sa regizorală, cu această producție Teatrul Bulandra, regizorul și actorii fiind nominalizați în anul 1995 la cinci premii UNITER pentru: cea mai bună regie, cel mai bun spectacol, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cea mai bună scenografie, iar Asociația Internațională a Criticilor de Teatru i-a acordat premiile pentru cel mai bun spectacol al anului și cel mai bun actor în rol principal.

Ca de fiecare dată, Teatrul Bulandra a pregătit pentru spectatorii săi un program online plin de substanță și, cu ocazia aniversării lui William Shakespeare, va readuce în prim plan două producții care au însemnat un moment de turnură definitoriu atât din punct de vedere vizual cât și al abordării regizorale și interpretării actoricești.

Vă așteptăm la Teatrul Bulandra online!