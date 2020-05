Băsescu se opune ridicării restricțiilor după 5 mai

Fostul președinte Traian Băsescu spune că ridicarea restricțiilor pe 15 mai reprezintă o greșeală și ar fi bine ca măsurile să fie prelungite cu încă o lună, într-o intervenție telefonică, de vineri, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS. De asemenea, acesta a criticat și acțiunile unor grupări de romi care nu au respectat restricțiile din această perioadă.

„Este o mare greșeală a celor care au lansat aceasta speranță (15 mai – n.red.). (…) În realitate noi vom fi în plina pandemie, care, după părerea mea, nici măcar nu va fi pe acel platou de stabilizare, si va trebui sa menținem, dacă nu cumva sa consolidam măsurile actuale daca vrem sa nu extindem epidemia. (…) Eu aș fi mers spre mijlocul lunii iunie. (…) 15 mai nu este justificat sub nicio formă. (…) Cred că este o greșeală. Populației i s-a aruncat o speranță prematur și lucrurile trebuie corectate. președintele a început să nuanțeze discursul. Probabil că se vor deschide unele parcuri, cu condiția să se ridice băncile din parc, pentru plimbare și mici alergări, dar nu pentru stat unul lângă altul, dar altceva nu. Ideea cu hai, să deschidem hotelurile de la 15 mai este o copilărie”, este de părere Traian Băsescu.

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat vineri, în emisiunea „100%” de la Realitatea PLUS, acțiunile unor grupări de romi care nu au respectat restricțiile din această perioadă.

În intervenția telefonică de la Realitatea PLUS, Traian Băsescu s-a referit la scandalul de 1 Mai dintr-un cartier din Blaj, unde zeci de persoane s-au încăierat în stradă și a fost nevoie de intervenția a 30 de polițiști și jandarmi pentru aplanarea conflictului.

„Grupările de romi trebuie să înțeleagă că nu pot fi tolerați cu modul lor de viata. Ori se inscriu in civilizatia poporului român, daca nu, ori o sa se ciocneasca mereu de politie si jandarmerie. (…) România trebuie să rămana o tara in care institutiile statului controlează tot teritoriul. Or ei, oricât ar amenința, trebuie să înțeleagă că nu va face nici Poliția, nici Jandameria un pas înapoi si dacă vreodată va fi nevoie, nici Armata. (…) Bunătatea și toleranța românilor ajung să le aducă prejudicii. Această minoritate a făcut o imagine deplorabilă poporului român”, a declarat Băsescu.

„Este bine să știm un lucru. Nu toți țiganii (romii – n.red.) sunt de această categorie. Spre exemplu, ai țiganii (romi-n.red.) căldărari, care știu meserie, cei cu palariile, care sunt respectabili, nu fura, își țin familiile, au creat sate ale lor, traiesc la fel ca românii, sunt absolut respectabili.

Dar este și această categorie, care provine din rândul celor nomazi, care nu este capabila de integrare, care a ramas tot cu staborul sa se judece sau sa-si tranșeze lucrurile între ei, si nu prin procurori si judecatori. Și care acum s-a retras acasă, pentru că s-a introdus izolarea in toata Europa, si daca ar mai fi in Europa ar fi pe străzi numai ei cu carabinierii, polițiștii și jandarmii, și nu le-ar plăcea, că le-ar aplica un tratament mai rău decât cel pe care-l primesc de la jandarmii noștri”, a precizat Traian Băsescu.