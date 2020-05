Concurs național de artă plastică și fotografie, cu prilejul Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple 2020

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, sărbătorită în fiecare an pe data de 30 mai, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN) din România lansează un concurs de artă plastică (pictură, desen, acuarelă, colaj, pastel) și fotografie adresat persoanelor adulte, artiștilor profesioniști sau amatori, dar și copiilor.

Concursul se înscrie în campania globală de conștientizare a sclerozei multiple (SM), pentru a celebra solidaritatea, creativitatea și conectarea, iar participarea nu se limitează doar la persoanele afectate de scleroza multiplă. Participanții la concurs vor trebui să reprezinte în lucrarea lor tema „Conectarea (Mă conectez. Ne conectăm)”.

Premiile, cu o valoare totală de 7.000 de lei, vor fi oferite sub formă de vouchere la un magazin online cu produse de artă. Perioada de înscriere este 01 – 27 mai 2020, iar câștigătorii vor fi anunțați pe pagina Facebook.com/APANRomania, pe data de 30 mai, ora 18:00. Fiecare participant poate înscrie maximum trei lucrări.

Înscrierea se realizează prin completarea formularului de participare disponibil aici: https://www.afectiuni-neurodegenerative.ro/wp-content/uploads/2020/05/Formular_Inscriere_Concurs_MSDay2020-CONECTARE-1.pdf. Odată completat, formularul se va trimite, alături de lucrările înscrise, la adresa de email info@afectiuni-neurodegenerative.ro, până pe data de 27 mai 2020.

„În fiecare an, Federația Internațională a Sclerozei Multiple (MSIF) reunește comunitatea globală pentru a împărtăși povești, a sensibiliza, a sprijini și a conecta pe cei 2,3 milioane de oameni care trăiesc cu această afecțiune neurologică în întreaga lume. Campania desfășurată în acest an la nivel internațional, căreia i se alătură și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România, are ca temă «CONECTAREA», atât cu comunitatea, auto-conectarea, dar și conectarea la îngrijire de calitate”, spune Cristina Vlădău, vicepreședinte APAN România.

„Prin acest frumos și generos concurs de artă plastică și fotografie dorim să îi aducem alături de noi pe toți iubitorii și creatorii de artă, de orice vârstă. Scleroza multiplă este o afecțiune întâlnită la foarte mulți oameni, în special tineri de 20 – 40 ani, și nu trece ca o pandemie, trebuie să trăiești cu ea. Dar, în ciuda tuturor dificultăților, viața este frumoasă, iar arta o face și mai mult. Este o invitație să vă «Conectați» cu noi și să participați la acest concurs prin care să ne arătați, prin lucrările sau fotografiile voastre, cum poate fi viața mai frumoasă în ciuda unor dificultăți sau cât de mult vă pasă de cei care trăiesc cu această afecțiune”, declară Roxana Bărbulescu, membru al juriului și critic de artă, curator, președinte al Asociației Culturale ARTAR, membru UAPR.

„Vremurile pe care le trăim acum, ne demonstrează cât este de important să rămânem conectați unii cu alții, prin diferite mijloace,, chiar dacă trebuie să respectăm regulile de distanțare fizică. Așteptăm să fim surprinși de creativitatea participanților și ne dorim să ne bucurăm de cât mai multe înscrieri”, spune Iolanda Bădăluță, pacient cu SM, artist plastic IOlandAngelart și Vitralii Tiffany Style.

Premiile acordate sunt distribuite după cum urmează:

ARTĂ PLASTICĂ (pictură, desen, acuarelă, colaj, pastel)

Premiul I: 3.000 lei (1 premiu)

Premiul II: 1.500 lei (1 premiu)

Premiul III: 500 lei (1 premiu)

Mențiune: 100 lei (5 premii)

Premiu special (aleas aleator): 500 lei (1 premiu)

FOTOGRAFIE

Premiu fotografie: 500 lei (1 premiu)

COPII

Premiu special copii (artă plastică sau fotografie): 100 lei (5 premii)

Sponsor concurs: Janssen România.

Regulamentul general al concursului, precum și Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, pot fi consultate AICI.