Spitalele din orașele copilăriei noastre pot fi ajutate prin fondul Help Medical, creat de Help Autism

În al 10-lea an în care continuă să sprijine copiii cu autism din România, în contextul COVID-19, Asociația Help Autism creează fondul Help Medical, cu scopul de a strânge fondurile atât de necesare, în prezent, sistemului medical. În completarea tuturor campaniilor existente, dedicate spitalelor din capitală, fondul Help Medical își propune să ajute spitalele din provincie.

Campania “Spitalele din orașele copilăriei noastre” le propune românilor o altă perspectivă asupra crizei în care se află sistemul medical, privind, pe rând, către orașele pline de amintiri în care a crescut fiecare și unde, pentru fiecare problemă, medicii au găsit o rezolvare. Donația din prezent și ajutorul în răspândirea mesajului este forma de recunoștință propusă de Help Medical pentru toată grija pe care ne-au purtat-o medicii dintotdeauna, încă din perioada copilăriei.

Pe site-ul campaniei, helpautism.ro/helpmedical, fiecare român poate căuta spitalul pentru care vrea să doneze, în lista existentă sau îl poate propune, spre a fi adăugat pe site. O altă modalitate de a ajuta este prin trimiterea unui SMS de 2 Euro, fără taxe, la 8824, cu textul “Nume Spital+Oraș”.

“Sistemul medical are el însuși nevoie să fie sănătos ca să ne poată ajuta pe toți. Inițiativa Help Medical este gestul nostru de responsabilitate socială față de spitalele din provincie, spitale copilăriei noastre și locurile în care și copiii cu autism, și părinții lor ar putea fi îngrijiți, la nevoie.” a declarat Daniela Bololoi (Președinta Asociației Help Autism).

Pe lângă donație, o formă de ajutor este și răspândirea mesajului campaniei. Fiecare poate începe prin a le trimite prietenilor din copilăriei sau colegilor de școală sau liceu, link-ul spitalului respectiv, care are pe site, propria pagină de donație.

În plus, cei care vor să împărtășească o amintire din copilărie legată de spitalul din orașul în care au crescut, vor putea folosi în curând filtrul de story pentru instagram/facebook “SpitalulCopilărieiMele”, creat de Help Autism, pentru a inspira cât mai multe inimi să se deschidă și să ajute medicii care lucrează pentru noi cu inima deschisă, în fiecare zi.

De 10 ani, Help Autism îi sprijină pe copiii cu autism din România să-și atingă potențialul printr-un mix de terapii și pe familiile lor să găsească soluții financiare și le oferă consiliere psihologică şi programe de învăţare a terapiei. În perioada carantinei, Help Autism, deși a închis cele 5 centre, ajută familiile din România să continue programul de terapie prin conectarea cu părinții și terapie supervizată online. De asemenea, oferă acces gratuit tuturor copiilor cu autism și terapeuților din România la 14 programe de lucru prin aplicația educațională ABA kit play și platforma de evaluare a evoluției Edu ABA și a deschis un fond de urgență Help Community pentru familiile cu copii cu autism grav afectate economic de criza generată de Covid-19.