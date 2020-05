Canotorii români își reiau cantonamentul după 15 mai. Cum și-au menținut tonusul acasă în ultimele două luni?

După două luni în care s-au antrenat în siguranță, acasă, însă sub stricta supraveghere a antrenorilor, sportivii din Lotul Român de Canotaj își vor relua pregătirea la Complexul Sportiv Național Snagov după data de 15 mai.

Măsurile de relaxare a restricțiilor, anunțate de autorități, vor include și posibilitatea ca sportivii de performanță să reia antrenamentele atât de necesare în procesul de pregătire pentru competițiile viitoare și pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În ultimele două luni, sportivii au fost nevoiți să se antreneze zilnic acasă, individual, cu ergometru, antrenamente de bicicletă și de forță, trimițând timpii antrenorilor pentru ca progresul lor zilnic să fie supervizat.

Nu doar canotorii au primit cu multă bucurie anunțul redeschiderii bazelor sportive pentru sportivii de performanță începând cu 15 mai, ci și Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

„Nici nu vă imaginați cât de mult am așteptat acest răspuns după toate apelurile pe care le-am făcut în toată această perioadă! Mă bucur enorm că Președintele României ne-a dat această posibilitate ca, de la 15 mai, să ne reorganizăm, bineînțeles, cu măsurile de siguranță impuse de către autorități. Termenul de cantonament este în general sinonim cu strictețea pentru că nu poți face sport de performanță așa oricum. Îi mulțumesc Președintelui Klaus Iohannis că a înțeles situația și ne lasă să funcționăm respectând măsurile de rigoare!”, declară Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Cu toate că Jocurile Olimpice de Vară au fost amânate pentru anul viitor, sportivii de la Canotaj vor avea un sezon competițional aproape complet, în care vor lua parte la Campionatele Europene U23, Campionatele Europene de Juniori și Seniori.

“Avem în fața noastră 3 Campionate Europene la diferite categorii, programate pentru toamna acestui an. Având în vedere că virusul pare să fie acum sub control în mai multe țări din Europa sunt convinsă că acestea se vor desfășura așa cum sunt programate. Avem, așadar, obiective mari și în acest an, chiar dacă nu mai avem Olimpiada. Din acest motiv este crucială reînceperea cantonamentului. Nu poți să te antrenezi acasă la fel ca atunci când faci parte dintr-o echipă. Ai nevoie de un program strict, de coechipierii lângă tine și un țel pentru care să lupți!”, mai spune Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Federația Română de Canotaj are cel mai de succes lot de sportivi al României, aceștia câștigând în 2019 peste 30 de medalii: 13 de aur, 9 de argint și 8 de bronz. În plus, 7 echipaje vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ce vor avea loc anul viitor.