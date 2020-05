Artă de 300.000 de euro, scoasă la licitație online!

Vanzarea de arta se muta online! Masurile exceptionale care ne forteaza la autoizolare duc la organizarea primei licitatii de arta 100% online!

Vremurile exceptionale au nevoie de masuri exceptionale. O casa de licitatii din Bucuresti s-a gandit cum sa faca posibila achizitionarea de arta chiar si in vremuri de pandemie. In urma interesului crescand al colectionarilor, casa de licitatii a organizat, cu ajutorul unei firme IT, o platforma online care permite licitarea de acasa a operelor de arta dorite. Organizatorii aduc astfel licitatia la un click distanta! Urmărind obiectivul declarat de a promova și susține arta românească, Casa Vikart ii aduce pe iubitorii de artă și colecționarii mai aproape de operele de arta prin simpla descărcare a aplicatiei din AppStore sau GooglePlay.

Mai exact, pe 9 mai de la ora 11.00, o licitatie inedita va avea loc. Nu va avea public, doar comisarul de licitatii Alin Comsa va fi in sala de licitatii, insotit de ciocanul care marcheaza adjudecarea unei opere de arta. Peste 300.000 de euro costa tablourile scoase la licitatie in cadrul unui Dialog intre generatiile de artisti, iar lupta intre colectionari se va duce 100% online! Sau prin telefon. Licitația va fi susținuță exclusiv online!

Pe platforma online special creata pentru licitatie, platforma Vikart, se află lucrări semnate de mari artiști români, precum: Alexandru Ciucurecu, Victor Brauner, Corneliu Baba, Iosif Iser, Ion Irimescu, Milița Petrașcu, Marius Bunescu, Nicolae Vermont, Horia Bernea, Ștefan Câlția, Constantin Piliuță, Felix Aftene, Dan Hatmanu, Ion Pacea, Vladimir Șetran, Sorin Ilfoveanu, Jules Perahim, Mircea Roman, Virgil Scripcariu, Vasile Grigore, Ion Iancuț și mulți alții.

Cel mai scump tablou scos la licitatie „Doi prieteni interbelici. Medi Dinu văzută de Victor Brauner. Victor Brauner văzut de Medi Dinu” are pret de pornire de 16.000 de euro.