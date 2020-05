Ponta „s-a săturat de Iohannis și PSD”

Fostul premier şi preşedintele Pro România, Victor Ponta, a intervenit vineri seară la Romania TV pentru a comenta ultimele declaraţii ale preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la revigorarea economiei. El a cerut un alt guvern de la 15 mai.

Victor Ponta cere un alt guvern şi măsuri conomice urgente pentru a ieşi din criză. „Pai, pot sa inchid, ca domnul Iohannis nu a propus nici o masura economica. Dansul se cearta zi de zi cu PSD. Treaba lui, dar e clar ca economia României a fost inchisa. E clar ca Romania a pierdut din nou startul repornirii economice si vom sta mai mult in aceasta criza si va fi mai dureroasa.

Dansul nu se bazeaza pe nimic, se bazeaza pe faptul ca daca o sa injure PSD, lumea o sa zica ca PNL e rau, dar macar e PSD mai rau.

Era momentul in care firmele romanesti sa nu plateasca contributii si taxe, ca le indatoram total, trebuia sa folosim acest blocaj al Europei sa ne relansam productia in agricultura si alimentatie. Domnul Iohannis iese si cearta PSD. Eu m-am plictisit si de IOhannis si de PSD, eu vreau sa vad masuri economice”, a spus Ponta.

„Domnul Iohannis da amenzi fara sa treaca pe la parlament. Poate o s-o faca in continuare, dar neconstitutional. Cred ca mult timp de acum incolo va trebui sa purtam masti si manusi, dar fara sa blocam economia. Dupa 15 mai cred ca trebuie sa avem alt guvern. Acest guvern de 25% nu poate sa impuna o politica a unui singur partid. A mai cazut o data si dupa aia nu stiu cum i-a pacalit pe colegii de la PSD sa il voteze tot pe domnul Orban. Trebuie sa facem un guvern de uniune nationala, sigur, cu cine vrea sa participe. Cred ca in fiecare partid exista oameni capabili, dar cu domnul Orban si echipa lui este clar ca mergem la faliment. Pe 16 mai as depune motiune de cenzura”, a completat fostul premier, Victor Ponta.