Război (total) PSD-Iohannis în plină pandemie de coronavirus

PSD – principalul partid de opoziție susține că economia este la pământ, iar actualii guvernanți nu au soluții pentru economie.

„De ce a fost necesar tot spectacolul prezidențial din ultimele zile? Simplu! Pentru a anunța astăzi – deocamdată voalat – MĂSURILE DE AUSTERITATE!

Economia este la pământ, dar președintele Iohannis spune că are nevoie doar de REVIGORARE! Nu de soluții! Nu de măsuri! Nu de un plan concret. Acela e departe de a fi pus la punct de Iohannis și Guvernul său de incompetenți. REVIGORARE!

Să vii după două luni de zile și să le spui românilor și mediului de afaceri că au nevoie de revigorare este insultător!

1 milion de oameni nu mai au locuri de muncă, turismul, HORECA, industria și agricultura sunt pe butuci.

Sute de mii de români și antreprenori așteaptă un semn clar că președintele și guvernul au soluții pentru ei. Președintele PNL Iohannis le spune să stea calmi.

Guvernul Orban, după 6 luni de guvernare încă analizează, reflectează, se gândește. Soluțiile pentru români și firme există, dar… lipsesc din planurile PNL! Până vor fi anunțate… încălzire ușoară și revigorare… Dacă nu, vor urma ”măsuri suplimentare de austeritate”!

Aceasta este ’’România normală’’ a unui președinte preocupat toată ziua de atacurile la adresa PSD și nu de buna guvernare a țării”, se arată în comunicatul postat pe pagina PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, şi cu ministrul Finanţelor, Florin Cîţu. Şedinţa are ca temă principală politica economică pe România o va adopta în contextul crizei generate de epidemia de COVID-19.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu domnul Orban, domnul Isărescu, domnul Cîțu și colegul meu, Cosmin Marinescu. Am avut o discutie lunga si am reusit sa venim cu soluţii foarte bune. Am discutat situaţia economica, a bugetului. Ne-am concentrat pe doua teme, prima deficitul bugetar.

De asemenea, am discutat ce măsuri se impun pentru revigorarea economică. Economia Romaniei nu a fost oprita. Ne dorim sa avem o finantare buna pentru deficit ca sa nu fie nevoie de masuri suplimentare de austeritate.

Avem nevoie de măsuri pentru a încuraja economia.

Am gasit solutii pentru toate si aceste solutii pot fi puse in practica cel mai bine sdaca toate entitatile care au fost azi prezente lucrează impreuna. daca facem lucrurile asa cum trebuie atunci avem sanse bune sa-si revina economia romaneasca si sa iesim din situatia neplacuta, de criza in care ne aflam”, a declarat Klaus Iohannis, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

Reamintim că președintele Klaus Iohannis a făcut, în această seară, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni. El a atacat din nou agenda PSD-ului, în perioada pandemiei SARS-CoV-2.

„Klaus Iohannis: Criza pe care o traversăm pune la încercare rezistența, solidaritatea și tăria de caracter a societății noastre și a reprezentanților săi politici. Acum se departajează cei responsabili și curajoși de cei iresponsabili, de profitorii și populiștii care fac doar promisiuni mincinoase. În aceste zile, îi vedem foarte clar și pe unii, și pe ceilalți.

Sunt, pe de o parte, românii care respectă restricțiile salvând vieți, sunt specialiștii care lucrează neîntrerupt pentru a stopa pandemia și sunt guvernanții, care au luat măsuri corecte și care acum pregătesc un program mai amplu de relansare a economiei românești. Această parte a societății este cea orientată spre depășirea crizei, spre resetarea și dezvoltarea României. Pe de cealaltă parte însă, îi vedem pe cei pe care îi știm prea bine de ani de zile, oamenii trecutului, care vor să se întoarcă la corupție, proastă guvernare și ineficiență.

Ei, adică PSD și acoliții săi, sunt cei care fac tot posibilul ca efortul de reconstrucție al întregii națiuni să eșueze. Confruntată cu o amenințare fără precedent, România – la fel ca toate celelalte state ale lumii – a trebuit să ia măsuri drastice pentru a-i proteja pe oameni și pentru a preveni răspândirea Coronavirusului.

Am văzut ieri cu câtă satisfacție au primit unii politicieni decizia Curții Constituționale privind amenzile instituite în această perioadă de stare de urgență. Este încă un semn de nepăsare, inconștiență și neînțelegere a misiunii pe care o au, dar și o dovadă că pentru acești politicieni interesul politic este mai presus de oameni. Nu este cu totul surprinzător că astăzi aceste sancțiuni sunt discutabile, deși este evident pentru noi toți că ele au fost utile pentru a împiedica răspândirea virusului.

Surprinzătoare este însă perspectiva unor autorități care, prin misiunea ori prin natura lor juridică, au obligația constituțională de a nu pierde din vedere, atunci când iau decizii, interesul general al societății. O spun cu toată responsabilitatea, fără aceste sancțiuni, morții pe care astăzi îi plângem ar fi fost mult mai mulți! Pericolul epidemiei nu a trecut ieri, odată cu decizia Curții Constituționale. Responsabilitatea fiecăruia dintre noi este în continuare aceeași. Regulile și sancțiunile impuse de autorități nu au avut și nu au alt scop decât protejarea sănătății și vieții fiecăruia dintre noi.

Numai respectând aceste măsuri vom putea să ne reluăm activitățile cotidiene, să se joace copiii în parc, să ne revedem părinții în deplină siguranță. Iar politicienilor care fac un scop din apărarea și protejarea drepturilor celor care încalcă legea le cer să înceteze ca prin acțiunile și discursul lor să mai pună în pericol viața cetățenilor.

Românii se confruntă din păcate cu doi inamici, unul perfid, invizibil, virusul foarte contagios denumit SARS-COV-2 și celălalt inamic, mult mai vizibil, dar la fel de dăunător pentru societatea și pentru viitorul țării noastre. Cei mai bine intenționați dintre noi am fi crezut poate că atunci când națiunea noastră are de înfruntat o provocare teribilă, fără precedent, toate forțele, în special cele politice, se unesc pentru a depăși cu bine perioada critică.O iluzie și speranțe deșarte, pentru că lupul, ca în celebrul proverb, își schimbă blana, dar năravul ba.”