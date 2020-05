Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, anunț important: Populația va fi testată la nivel național, de COVID-19, după 1 iunie!

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta o testare a populatiei la nivel national, dupa data de 1 iunie, aceasta urmand sa fie realizata prin Institutul National pentru Sanatate Publica.

Testarea va avea rolul de a verifica nivelul de imunizare a populatiei, dar si de raspandire a virusului, la trei luni de la debutul pandemiei in Romania.

„Noi avem o testare, prin Institutul National pentru Sanatate Publica si Centrul pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile, pe care o sa o facem cam la trei luni de la debutul pandemiei tocmai pentru a evalua starea atat a imunizarii populatiei, cat si a evolutiei ulterioare pe care o avem in colaborare cu OMS si o facem la trei luni”, a spus ministrul Sanatatii, la Europa FM.

El a mentionat ca aceasta campanie va incepe dupa data de 1 iunie.

„Va incepe dupa 1 iunie. Noi trebuie sa vedem cand se termina pandemia sau prima etapa a pandemiei, fiindca noi nu coboram. Astazi avem 231 de cazuri, dar in contextul in care ieri a fost o zi de sambata in care testarile sunt un pic mai putine decat in timpul saptamanii”, a transmis Nelu Tataru.

Nelu Tataru a mai precizat ca aceste teste vor fi facute si in functie de zone, unele cu focar mai mare si altele cu focar mai mic, urmand sa fie testati oameni care se ofera voluntar.

El a precizat ca evaluarea va fi facuta in functie de numarul de cazuri care va fi la acel moment, iar bugetul depinde de modul cum vor fi realizate testele, daca vor fi serologice sau moleculare, scrie ziare.com.

Testele serologice au relevanta in special post-epidemic, pentru evaluarea seroprevalentei infectiei in populatia generala si a infectiilor asimptomatice, ca si pentru evaluarea persistentei imunitatii postinfectie naturala. Testele moleculare sunt insa singurele care pot pune un diagnostic de precizie in ceea ce priveste infectarea cu virusul SARS Cov-2.