Programul lunii mai la EXCELSIOR online

EXCELSIOR Kids

LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI

21:30

POVESTEA DE NOAPTE BUNĂ

Actorii Teatrului EXCELSIOR citesc povești din literatura universală

(recomandate copiilor din categoria de vârstă 6-12 ani)

VINERI | SÂMBĂTĂ | DUMINICĂ

16:30

DUPĂ-AMIAZA CU POVEȘTI

Actorii Teatrului EXCELSIOR citesc povești din literatura universală

(recomandate copiilor de vârstă mică, 3-8 ani)

17:00

EXCELSIOR ARTS&CRAFTS

Rubrică interactivă dedicată întregii familii. Cei mici și cei mari, deopotrivă, pot învăța lucruri noi, antrenându-și îndemânarea și creativitatea alături de actorii Teatrului EXCELSIOR

EXCELSIOR Teens

MIERCURI

20:00

EXCELSIOR RE-ACT

Actorii își iau la „roast” colegii de breaslă pornind de la secvențe din spectacolele în care joacă.

JOI

20:00

IMPROV Challenge

Actorii răspund provocării lansate de colega lor, Camelia Pintilie (trupa de improvizație Iele) de a plonja în situații dintre cele mai imprevizibile, fără „plasă de siguranță” – fără scenarii sau replici prestabilite.

VINERI | SÂMBĂTĂ | DUMINICĂ

20:30

EXCELSIOR PODCAST

În fiecare episod, actorii dezbat, într-un cadru informal, teme interesante inspirate din lumea teatrului și nu numai.

VINERI | DUMINICĂ

19:30

DOR DE TEATRU

Video-portrete ale actorilor EXCELSIOR, de acasă, inspirate din dorul de teatru.

SAMBATA

19:30

INSIDE OUT / OUTSIDE IN

Ce preocupări creative au adolescenții atunci când #StauAcasa?

Rubrică realizată cu participarea unor adolescenți

