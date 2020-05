Scandal: Un senator PMP cere anularea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, îi cere ministrului Educației, Monica Anisie, să anuleze examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională în condiţiile în care elevii care au stat acasă din cauza coronavirusului nu au mai avut cum să învețe pentru examene într-un cadrul organizat.

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, i-a transmis o scrisoare deschisă ministrului Educației.

„Doamna Monica Anisie ministrul Educatiei,

Faceti ce trebuie si ANULATI examenele pentru

evaluarea nationala clasa VIII si examenul de Bacalaureat.

Calculati media elevilor pe ultimii patru ani si mergeti mai departe.

Peste 3 milioane de copii odata cu declansarea epidemiei de covid-19 nu au mai avut capacitatea de a studia asa cum o faceau cand mergeau la scoala. Acest fapt este evident. S-au incercat solutii in multe scoli si licee pentru invatamantul on-line. Cadrele didactice merita felicitari si tot respectul doar ca una este scoala si alta este video sau audio-scoala.

Nu poti cere unui copil sa dea un examen atata timp cat, contactul cu scoala nu s-a facut la parametrii normali.

Anul scolar este incheiat. S-a decis ca scola va incepe in septembrie pentru un nou an scolar. Toti am avut de suferit din aceasta criza. Nu va razbunati pe elevi, impindandu-i intr-o zona unde vor fi multe contestatii.

Pe acesta cale va cer sa ne comunicati:

– care sunt avantajele si dezavantajele deciziei ministerului de a se tine examenele la clasa VIII si de Bacalaureat?

– cati elevi au avut acces la scoala on-line in aceste doua luni?

– ce se intampla din punctul de vedere al ministerului daca promoveaza toti elevii?

– cand ne dati o cifra exacta corelata cu ministerul Muncii privind capacacitatea de absorbtie a elevilor din scolile de meserii pe piata fortei de munca?

– este necesara o regandire a scolilor de meserii astfel incat sa fie adaptate pe cerinta pietei de munca?

– care este strategia ministerului Educatiei privind invatamantul rural?

– ganditi un program astfel incat societatile private sa se implice intr-un parteneriat cu scola privind viitorul elevilor?

– va ganditi la un manual unic la fiecare materie in invatamantul primar si gimnazial pentru fiecare an ?

– care este strategia ministerului prvind invatamantul superior?

Deoarece va cunosc si cred in buna dvs. credinta doamna Ministru cu toate ca functiile inalte schmba oamenii, va rog respectuos sa vorbiti o singura data de acest subiect privind examenele cand aveti toate datele.

Luati decizia cea mai buna si nu bulversati elevii stiindu-se faptul ca principiul ce guvernează învățământul românesc, garantat de Constitutia Romaniei il reprezinta interesul superior al copilului, implicit al elevului”, a scris senatorul PMP, Lucian Iliescu, pe Facebook.