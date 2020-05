Acuze (virulente) între Iohannis și PSD în plină pandemie de COVID-19

Klaus Iohannis a convocat miercuri după-amiază, la Palatul Cotroceni, miniştrii cabinetului Orban, tema ce urmează a fi dezbătută fiind legată de măsurile luate pentru prevenirea răspândirii coronavirusului în România. Şeful statului a avertizat că virusul este încă printre noi şi a criticat în termeni duri PSD care este „preocupat astfel de ceea ce ştie să facă mai bine – de jocuri politice şi combinaţii meschine, cu scopul de a da jos un Guvern angrenat într-o bătălie contratimp pentru protejarea vieţii şi sănătăţii oamenilor”.

„Când am fost uniți într-un efort național, cu toții, am reușit să salvăm vieți. Să nu irosim tot ce am câștigat în aceste două luni cu mari sacrificii. E foarte grav că unii politicieni încurajează încălcarea regulilor. Sunt aceiași politruci vechi de 30 de ani. Prioritatea PSD e în aceste vremuri grele, culmea, dărâmarea guvernului, așa cum a anunțat cu mândrie liderul partidului. Depunerea unei moțiuni de cenzură e o dovadă de maximă iresponsabilitate. PSD se ocupă de jocuri politice și combinații meschine pentru a da jos un guvern.

O criză politică profundă, suprapusă peste o criză sanitară, asta își dorește PSD pentru România. E e neimaginat cum ar fi arătat România cu un guvern PSD. România nu mai poate rămâne blocată în trecut”, a acuzat Iohannis.

În replică, PSD a lansat acuzaţii dure la adresa lui Klaus Iohannis, după ce preşedintele a declarat că social-democraţii sunt preocupaţi de „jocuri politice şi combinaţii meschine”. Reprezentanţii social-democraţi susţin că Guvernul condus de Iohannis este „cel mai puţin credibil din Uniunea Europeană”, motiv pentru care România „plăteşte cel mai mult pentru împrumuturi”.

„Guvernul condus de Iohannis, cel mai puțin credibil din Uniunea Europeană!

În timp ce multe state au dobândă #negativă la împrumuturile pe termen lung (adică primesc bani de la bănci pentru că se împrumută de la ele!), #România plătește cel mai mult pentru împrumuturi!

Aproape 5%! Dublu față de Ungaria, de patru ori mai mult decât Polonia și Cehia și de 24 de ori mai mult față de Bulgaria!

Pe cât de mare e dobânda, pe atât de mică e încrederea investitorilor în Guvernul PNL! Pandemia nu scuză prostia!”, este mesajul transmis de PSD pe pagina de Facebook.