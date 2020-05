Ponta, atac dur la adresa lui Orban

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a intervenit luni în direct în emisiunea „Punctul culminant”, de la Romania TV, pentru a comenta alături de Victor Ciutacu situaţia din vămile româneşti şi noile restricţii din cadrul stării de alertă.

Mii de români au stat în ultimele zile ore întregi la cozi infernale pentru a intra în ţară, înghesuiţi în spaţii improprii, creându-se astfel riscul apariţiei de noi focare de coronavirus.

„Pai ne amendeaza domnul Orban, pentru ca si eu si domnul Ciolacu l-am intrebat in parlament daca opreste exportul de busteni, de romani si de greu, ce face cu alocatiile copiilor, ce face cu firmele romanesti, cu HoReCa, asa ca el ne amendeaza, ca asta stie, asta face.

O sa fie un haos, cum a fost in ultimele zile, pentru ca Orban a inteles ca singurul lucru pe care trebuie sa-l faca e sa dea amenzi. Este un haos, este expresia neputintei de a ajuta oamenii.

NU sanctionezi 99% dintre romani, care au respectat regulile.

Deocamdata vedem biciul, dar care e zaharelul. Eu speram sa foloseasca azi biciul si sa se autoflageleze, pentru ca azi a pus manager la spitalul din Neamt un manager de pompe funebre. Ce-i drept, de la PMP, nu de la PNL.

Poate ati remarcat ca toti ministrii nu vorbesc niciodata la trecut si la prezent. Ei mereu vor face, dar sunt de 8 luni la guvernarea tarii. Oamenii astia au plecat in mandatul lor, nu in al lui Ponta sau al lui Boc. Mereu o sa facem, o sa dam,eu nu am intalnit pe nimeni aflat la guvernare care sa zica ce a facut.”, a completat Ponta.