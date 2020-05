Raiffeisen Bank a aprobat primele 20 de credite IMM Invest

Raiffeisen Bank si-a adaptat fluxurile de creditare pentru companii la programul IMM Invest si a aprobat primele 20 de credite. Banca are pana acum peste 4.500 de solicitari pentru credite IMM Invest. Raiffeisen Bank este unul dintre partenerii principali ai FNGIMM in programul IMM Invest. Programul permite companiilor sa ia credite de la banci cu garantii date de stat si are o valoare totala a garantiilor de 15 miliarde de lei.

Din analizele preliminare ale bancii pe portofoliul de solicitari de credite IMM Invest, rezulta preferinta companiilor mici pentru credite de capital de lucru, in timp ce companiile eligibile de marime medie isi propun sa obtina mai ales credite de investitii.

„Lucram realmente zi si noapte pentru a putea raspunde solicitarilor pentru credite IMM Invest, in cel mai scurt timp. Stim ca in acest fel sprijinim companiile pentru relansarea activitatii, dar si pastrarea sau crearea locurilor de munca. Din analiza de pana acum a dosarelor de credite, exista un interes mai mare pentru finantarea activitatii curente sau o combinatie intre capital de lucru si investitii, dar acest lucru era de asteptat, avand in vedere cele 2 luni de incetinire sau in unele cazuri, de oprire a operatiunilor. Noi si clientii nostri suntem intr-un dialog continuu si intr-un proces de invatare, de comunicare si de consultanta reciproca. Acesta este marele castig al perioadei pe care o traversam”, a declarat Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank.

“Sustinerea producatorilor din Romania este un obiectiv important pentru Raiffeisen Bank, iar parteneriatul cu IMM Invest este parte a realizarii acestuia. In primele zile ale deschiderii programului, am avut peste 260 de companii aplicante dintre corporatiile medii, cu sume solicitate la finantare de peste 1,2 miliarde de lei. Ne bucura faptul ca cele mai multe dintre solicitari vizeaza proiecte de investitie, dovada clara a consolidarii spiritului atreprenorial in Romania. Responsabilitatea in alocarea fondurilor statului este de asemenea o prioritate pentru Raiffeisen Bank. Intelegem nevoia de adaptare a mediului antreprenorial la noua realitate economica si analizam fezabilitatea proiectelor si modul in care acestea aduc valoare adaugata in domeniul in care activeaza” a spus Radu Ciocoiu, director executiv corporatii medii la Raiffeisen Bank.

Procesul de acordare a creditelor IMM Invest la Raiffeisen Bank poate dura de la cateva zile pana la cateva saptamani, pentru ca procesul de analiza depinde de complexitatea afacerilor companiei solicitante. “A fost necesara o perioada de adaptare la procesul de creditare propriu programului, dar acum toate fluxurile pe fiecare tipologie de clienti si tip de credit functioneaza, astfel incat clientii se pot astepta la un numar mare de raspunsuri in urmatoarele zile. De asemenea, suntem in dialog permanent cu clientii si cu FNGCIMM pentru clarificari in dosarele de credit, astfel incat tipul si marimea creditului sa fie cele potrivite pentru fiecare companie in parte”, a adaugat Raluca Nicolescu.

Imediat dupa declararea starii de urgenta in Romania, clientii Corporate si IMM ai bancii au fost contactati pentru a vedea care este situatia lor si pentru a gasi impreuna solutiile potrivite, daca acestea se impuneau. Au fost contactate cu prioritate companiile din industriile cele mai afectate pe termen scurt sau mediu de criza sanitara. Peste 2.500 de IMM-uri au fost deja sprijinite prin amanarea ratelor la credite, prelungirea liniilor de credit sau alte masuri necesare. De asemenea, programul Factory by Raiffeisen, dedicat finantarii start-up-urilor, a fost extins fiind incluse startup-uri care pot aduce o contributie societatii in acesta perioada.

Raiffeisen Bank avea la 31 martie 2020 peste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii. De asemenea, la Raiffeisen Bank lucreaza aproximativ 4.900 de angajati, in peste 350 de unitati in toata tara. Banca are in Romania retele extinse de ATM-uri(770), POS-uri(22.300) si masini multifunctionale (334).