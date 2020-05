Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, reacție fermă în cazul românilor umiliți în Germania

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, astăzi, într-o declarație de presă privind rezultatele vizitei sale în Germania, că nu se va opri aici în privința măsurilor luate și că va forma echipe de lucru împreună cu reprezentanți ai instituțiilor abilitate pentru a stabili aspectele ce pot fi îmbunătățite privind condițiile de trai, de muncă, de salarizare și protectie socială a românilor în Germania.

„Din pacate, experienta pentru romanii care au mers prima adata la munca acolo a fost una extrem de puternica. Eu sunt constienta de asta, de aceea m-am si deplasat ca sa ma asigur ca lucrurile se indreapta intr-o directie fireasca. (…) Nu ma opresc aici, nu voi trage de timp, ci dimpotriva, saptamaniile viitoare, asa cum am agreat cu colegii mei, cu doamna ministru a Agriculturii, cu domnul ministru al Muncii, vom forma echipe de lucru pentru a trece in revista restul aspectelor ce pot fi imbunatatite si pot aduce o crestere a calitatii conditiilor de trai, de munca, de salarizare si protectie sociala pentru romanii nostri in Germania”, a afirmat Alexandru.

Violeta Alexandru a reiterat ca admistratorul fermei a platit salariile angajatilor romani si si-a dat concursul sa ii ajute pe cei care doresc sa se relocheze catre o alta ferma. Totodata, spune ministrul, acesta s-a implicat si in gasirea de solutii impreuna cu Consulatul roman din Bonn in cazul celor care vor sa se intoarca in tara.

Pe de alta parte, ministrul Muncii a aratat ca a tinut in mod constant legatura cu colegii sai, mentionand ca si romanii care sunt se afla aici, in tara, sunt afectati si stramtorati din punct de vedere finaciar din cauza pandemiei de coronavirus. ” Sunt foarte atenta sa nu slabim ritmul de procesare al cererilor pentru somajul tehnic si am avut grija ca desi am fost plecata din tara sa se faca platile la timp (…). La ANOFM, in acest moment, sunt facute plati in valoare de 2 miliarede lei pentru 1.000. 400 angajati de angajati, la ANPIS, plati in valoare de 430 milioane de lei pentru aproximativ 130.000 de profesionisti. In total, practic, vorbim de 2, 4 miliarde de lei si 1,5 milioane angajati si profesionisti”, a spus ministrul Muncii, subliniind ca, in spatele acestor cifre, se afla dorinta reala de a veni in sprijinul celor a caror acivivitate a fost afectata sau intrerupta ca urmare a criziei COVID-19.

Ea a facut, in context, un apel catre angajatori sa isi plateasca angajatii reintorsi la munca si sa se gandeasca ca aceasta perioada a fost grea pentru ambele parti: „Le reamintesc ca in trei zile de la primirea fondurilor aferente somajului tehnic au obligatia sa isi plateasca angajatii in cuantumul de 75% din castigul salarial”.