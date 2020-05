Sondaj Inscop: Liberalii conduc detașat; PRO România, creștere semnificativă!

Un sondaj realizat de Inscop în perioada 15-20 mai la comanda Pro România arată că PNL conduce în intențiile de vot cu 38,5%, urmat de PSD (25,8%). Procentele sunt calculate din numărul respondenților care au declarat că merg la vot și au o opțiune sigură.

Sondaj Inscop: PNL la 38,5%, urmat de PSD (25,8%), USR PLUS (10,2%) și Pro România (9,4%). Clasamentul este completat de alianța USR PLUS (10,2%), Pro România (9,4%) și UDMR (6%). PMP (3,5%) și ALDE (3,6%) ar rămâne sub pragul electoral, potrivit datelor Inscop.

De notat că aproape 79% dintre respondenți au declarat că economia României va fi afectate în mare sau foarte mare măsură de epidemia de coronavirus.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1132 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%.