Ursula von der Leyen răspunde scrisorii, europarlamentarului Maria Grapini, pe tema efectelor COVID-19

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen i-a răspuns europarlamentarului Maria Grapini la scrisoarea adresată pe tema efectelor crizei create de COVID-19:

,, Stimată doamnă deputat în Parlamentul European,

Aș dori să vă mulțumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din 18 martie 2020, transmițând preocupările dumneavoastră și pe cele ale multor cetățeni europeni în legătură cu pandemia de COVID-19 și cu impactul economic grav al acesteia.

COVID-19 a creat nu numai o situație de urgență gravă în materie de sănătate publică, ci și un șoc economic major pentru UE. Prin urmare, principalele noastre priorități protejează sănătatea și bunăstarea cetățenilor noștri și atenuează consecințele socioeconomice ale epidemiei de COVID-19. Având în vedere evoluția rapidă a situației, lucrăm pe mai multe fronturi și utilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a lupta împotriva epidemiei.

În domeniul sănătății publice, luăm toate măsurile necesare pentru a asigura coordonarea cu statele membre, facilităm furnizarea de echipamente medicale și de protecție în întreaga Europă, evaluăm stocul de echipamente personale de protecție (PPE), capacitatea de producție și nevoile anticipate. În plus, am creat un stoc strategic rescEU de echipamente medicale și echipamente personale de protecție pentru a ajuta statele membre ale UE, am efectuat achiziții comune de echipamente personale de protecție cu statele membre și depunem eforturi în vederea unei aprobări accelerate a echipamentelor de protecție, asigurând, în același timp, respectarea cerințelor legale aplicabile.

Comisia a propus, de asemenea, un Instrument pentru Sprijin de Urgență (ISU) pentru a sprijini statele membre să abordeze pandemia de COVID-19. Activarea Instrumentului pentru Sprijin de Urgență va permite Comisiei să desfășoare imediat acțiuni specifice de prevenire și atenuare a consecințelor grave în unul sau mai multe state membre și să abordeze în mod coordonat nevoile legate de pandemia de COVID- 19 prin completarea asistenței oferite în cadrul altor instrumente ale UE.

Menținerea pieței unice este un element important al solidarității necesare între statele membre. Piața unică este cel mai bun instrument pentru a ne asigura că toată lumea are acces la bunurile de care au nevoie și că lanțurile de aprovizionare la nivelul UE continuă să funcționeze. Comisia Europeană a elaborat, prin urmare, orientări pentru statele membre în ceea ce privește măsurile de gestionare a frontierelor pentru a proteja sănătatea și a asigura disponibilitatea bunurilor și a serviciilor esențiale și a emis orientări privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în timpul pandemiei de COVID-19, pentru a se asigura, acolo unde este posibil, că lucrătorii mobili și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă cu ocupații esențiale pentru combaterea pandemiei de coronavirus pot ajunge la locul de muncă.

Pentru a atenua impactul socio-economic, Comisia a adoptat un răspuns economic cuprinzător la epidemia de COVID-19, a propus să utilizeze flexibilitatea totală prevăzută în cadrul ajutoarelor de stat, a adoptat cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat și, pentru prima dată, a propus activarea clauzei derogatorii generale de la Pactul de Stabilitate și de Creștere (PSC).

Pe lângă aceste măsuri macroeconomice, Comisia a adoptat o Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII) în valoare de 37 miliarde EUR, cu obiectivele de a acorda sprijin sectorului asistenței medicale, de a atenua impactul asupra pieței forței de muncă și de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii din toate sectoarele afectate. În plus, la 2 aprilie, Comisia a propus Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII +), care permite mobilizarea tuturor ajutoarelor neutilizate din fondurile politicii de coeziune pentru a aborda efectele crizei sănătății publice asupra economiilor și societăților noastre și am lansat un instrument european pentru sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în caz de urgență (SURE).Această inițiativă va oferi împrumuturi în valoare de până la 100 miliarde EUR țărilor care au nevoie de aceasta pentru a se asigura că lucrătorii primesc un venit și că întreprinderile își păstrează personalul.

De asemenea, am mobilizat bugetul UE pentru a oferi ajutor imediat IMM-urilor care au fost grav afectate, prin punerea în aplicare a instrumentelor existente de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii cu lichidități, completând măsurile luate la nivel național. Comisia a deblocat 1 miliard EUR într-o garanție din bugetul UE la Fondul European de Investiții, astfel încât acesta să poată furniza lichidități întreprinderilor, mobilizând în total 8 miliarde EUR pentru a ajuta cel puțin 100,000 de întreprinderi. În plus, Grupul BEI a decis să creeze un fond de garantare paneuropean COVID-19 în valoare de 25 miliarde EUR, ceea ce va permite Grupului BEI să își intensifice sprijinul pentru întreprinderile europene până la o sumă suplimentară de 200 miliarde EUR , cu un accent deosebit pe IMM-uri.

Comisia lucrează în prezent, așa cum a fost invitată de Consiliul European, la un Instrument European de Redresare, ca parte a unei propuneri revizuite privind Cadrul Financiar Multianual.

Pentru a asigura disponibilitatea unor informații detaliate și actualizate cu privire la măsurile luate ca răspuns la COVID-19, Comisia Europeană a lansat un site web dedicat.

Având în vedere că situația continuă să evolueze, Comisia Europeană va prezenta mai multe propuneri și va colabora cu celelalte instituții ale UE pentru a avansa cât mai curând posibil. Vom face tot ceea ce este necesar pentru a sprijini cetățenii europeni și economia europeană.

Cu stimă,

Ursula von der Leyen