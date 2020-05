Vești bune din Italia: Serie A se reia pe 20 iunie!

Vincenzo Spadafora, ministrul italian al Sporturilor, a anunţat, joi, că Serie A se poate relua la 20 iunie şi că semifinalele Cupei Italiei ar putea avea loc pe 13 iunie.

„Am avut o reuniune foarte utilă şi, aşa cum am spus de la început, fotbalul urmează să se reia atunci când se întrunesc condiţiile de siguranţă şi protocoalele sunt aprobate. Italia îşi revine şi este corect ca şi fotbalul să revină pe propriile picioare. Protocolul medical este aprobat şi confirm însă necesitatea absolute a unei perioade de carantină în cazul în care un fotbalist este testat pozitiv. Am primit şi garanţii că procesul testării jucătorilor nu afectează accesul populaţiei generale la testare. Federaţia m-a asigurat că Planul B (play-off şi play-out) şi Planul C (clasamentul actual) pot fi adoptate în cazul suspendării. Nu este de competenţa mea, ca ministru, să fac asta, federaţia este cea care ia măsurile. Având în vedere toate acestea, putem spune astăzi că sezonul se poate relua la 20 iunie”, a afirmat Spadafora.

Ministrul a vorbit şi despre Cupa Italiei: „Sper că de la 13 până la 20 iunie pot termina Cupa Italiei, ar fi un semnal pentru toată naţiunea”.

Serie A s-a întrerupt în martie din cauza pandemiei de coronavirus. Cupa Italiei este la jumătatea semifinalelor, disputându-se prima manşă (Inter – Napoli 0-1, Milan – Juventus 1-1).