Tudorel Toader pozează în „victima” lui Dragnea

Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei, a dezvăluit că Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi Viorica Dăncilă au făcut presiuni uriaşe asupra sa pentru modificarea Codului Penal prin ordonanţă de urgenţă în aşa fel încât să fie redus termenul de prescripţie a răspunderii penale. Mai mult, Toader susţine că liderii PSD şi ALDE i-au cerut „amnistie şi graţiere”, tot prin ordonanţă de urgenţă.

Într-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, Tudorel Toader a vorbit despre momentul în care i s-a propus să devină ministru al Justiţiei, notează Ştiripesurse.

„În februarie 2017, la Rectorat a venit Varujan Vosganian. Mi-a dat telefon, ne cunoşteam, este vrâncean, a făcut liceul în acelaşi timp cu mine. A vrut o discuţie cu mine la Rectorat, a spus «eu vin în numele alianţei, să vă propună să deveniţi ministru». Zic «lăsaţi-mă să mă gândesc o săptămână». Bine. Zice, dar dacă da, veniţi la Bucureşti, să vorbiţi cu domnul Tăriceanu, cu domnul de la PSD (Liviu Dragnea n.red.)”, a afirmat Tudorel Toader.

„Peste o săptămână mă întâlnesc din nou şi spun că eu accept cu două conditii. «Să nu-mi cereţi să devin membru al unui partid şi să-mi lăsaţi libertatea de decizie». Eu mi-am făcut iluzia că cu experienţa pe care o aveam, de judecător, voi putea să pun umărul la bunul mers al Justiţiei. Mi s-a promis «Da». Am acceptat, am depus jurământul, am devenit ministru. Un lider de partid mi-a propus de trei ori să devin membru de partid, am spus «Nu»”, a precizat Tudorel Toader, conform sursei citate.

„În noiembrie, 2016, mă curta PNL să devin parlamentar liberal. Vă pot da amănunte. Costel Alexe, care e ministru, îl puteți întreba, a venit la mine la Rectorat și mi-a spus că pot fi primul pe listă la deputați sau senatori, la Iași sau în Vrancea. Am spus că nu-s pregătit să mă fac om politic. Mi-a spus să mă mai gândesc.

După aia, a venit un domn, nu-i știu numele, care coordona PNL pe Moldova, și a zis că „vin în numele conducerii, să vă propunem primul pe listă, deputați sau senatori, Iași sau Vrancea”. Am spus nu”, a menţionat Toader.

Tudorel Toader a precizat că nu a făcut „ceea ce dansii şi-au dorit”.

„Şi-au dorit amnistie şi graţiere, ordonanţă de urgenţă. Afirmaţia că românii vor un moment T zero, că lumea vrea amnistie, vrea clemenţă. Eu am spus atunci că politica penală nu se face prin ordonanţe de urgentă, este apanajul legiuitorului şi nu competenţa Guvernului.

Ce-au mai vrut? Să modifice Codul de Procedură Penală, să preia soluţiile care rezistaseră la CCR. Cu reducerea unui termen de prescripţie, multe le ştim. Era un argument acolo, din moment ce nu a fost criticat la CCR articolul cutare înseamnă că este constituţional. Eu am spus un lucru care am crezut că trece neobservat, că au existat anumite centre de reflecţie” a declarat Tudorel Toader într-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu.

„Mi s-a cerut insistent, de foarte multe ori, odată am avut o întrevedere de patru ore şi jumătate la vârful vârfului, eram patru din ţara asta, era şi doamna prim-ministru (Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Viorica Dăncilă – n.red.). Mi se cerea să promovez ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului Penal/Procedură penala, cu ce rămăsese de la CCR. (…)

Patru ore am discutat. Argumentul meu a fost: care este urgenţa ca să modifici Codul Penal prin procedură de urgenţă, să reduci termenul de prescripţie a răspunderii penale? Aţi început în Parlament, finalizaţi în Parlament, nu la Guvern. Sigur, eu ştiam că în acel moment mi-am semnat plecarea din Guvern, dar ea era inevitabilă”, a mai spus Toader.