Scandalul între Aurelian Bădulescu şi Nicuşor Dan, episodul II!

Scandalul început în stradă între Aurelian Bădulescu şi Nicuşor Dan şi-a consumat vineri un nou episod la Romania TV unde cei doi au intervenit telefonic şi s-au acuzat şi ironizat reciproc.

„Eu m-am dus pe strada unde a anunţat că face conferinţa, ca urmare a solicitării celor din presă. Aşa am aflat ce vrea să facă. Am rămas alături de el, că nu am vrut să trec unde vrea el, am stat de la egal la egal. Dulapul l-am cumpărat că mi-am adus aminte cum îl critica Rareş Bogdan, că atunci când lumea punea urmărul la a ieşi din pandemie, a spus că să iasă din dulap. Am venit cu dulapul, poate îşi aduce aminte să facă treabă”, a declarat Bădulescu.

„Gest lipsit de bun simţ, am organizat o conferinţă pentru că azi se împlinesc patru ani de când Firea are mandatul, am invitat presa, a venit şi domnul Bădulescu, putea să vină orice cetăţean. L-am invitat să asculte cu toată lumea. Dacă avea de întrebat, mă putea întreba. Ce a făcut el e ce face în Consiliul Genneral, a încercat să vorbească peste mine şi a şi reuşit. Este o manifestare toal nedemocratică şi lipsită de bun simţ.”, a răspuns Nicuşor Dan, candidatul USR-PLUS, susţinut şi de PNL.

În continuare, dialogul a degenerat, invitaţii vorbind în acelaşi timp şi aruncând cu acuzaţii dintr-o parte în cealaltă.

Dialogul avut de Bădulescu şi Nicuşor Dan la Romania TV:

Bădulescu: „Domnul Nicuşor Dan era însoţit de un individ care avea atitudinea unui vătaf, m-a împins. Nu e mare lucru, că împingea ca o fată mare, ideea în sine, de ce l-a pus Nicuşor Dan să mă gonească?

Nicuşor Dan: „Cum ar fi ca dumneavoastră să moderaţi emisiunea şi cineva să vă stea jumătate de metru în spate şi să vorbească alte lucruri? Eu, prin intermediul presei, care a avut bunăvoinţa să vină, voiam să transmit bucureştenilor bilanţul administraţiei Firea. Firea poate să facă sute de conferinţe, să spună că nu e adevărat ce spun, nu să trimită oameni.

Bădulescu: Trebuie să mă trimtă cineva? Eu l-am cunoscut pe acest individ ca o excrescenţă a unor grupuri de interese care s-au ocupat de mizerii la nivelul Bucureştiului. De ce i se spune „Plicuşor Dan”? E şpangangiu, şpăgar, pe toţi îi duci în procese şi le iei banii.

Nicuşor Dan: Eu o singură întrebare am. O adresez, retoric, publicului. Omul ăsta chiar e viceprimarul capitalei? Este posibil ca un om ca el să fie viceprimar?