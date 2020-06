Alexandru Novac, de la oină, la cel mai bun aruncător de suliță din România!

Alexandru Novac, atletul care ne va reprezenta la Olimpiada de la Tokyo în proba de aruncare a suliței, se pregătește pe plajă la sportul pe care a început să îl practice pentru că era bun la …aruncarea mingii de oină.

Alex a început atletismul la 9 ani și a ajuns să facă această probă datorită profesoarei lui de sport.

“Doamna profesoară de la Adjud a văzut că arunc foarte bine cu mingea de oină și mi-a spus să mă înscriu la suliță și aici am rămas” – Alex Novac, multiplu campion național la proba de aruncare a suliței.

Începutul Pandemiei l-a prins pe sportiv în Portugalia, unde era de câteva luni, dar a fost nevoit să revină acasă unde s-a antrenat cum a putut în primele două luni.

“Am stat două luni și jumătate în Portugalia, a fost o pregătire foarte, foarte bună, m-am antrenat foarte bine, dar, din păcate, a trebuit să mă întorc în România să continui pregătirea aici. Am stat în izolare două săptămâni, apoi am venit la Constanța, am început să mă pregătesc aici mai intens” – Alexandru Novac, multiplu campion național în proba de aruncare a suliței.

Antrenamente la malul mării

Atletul se află în prezent la Constanța, iar în fiecare zi pe lângă cele câteva ore de antrenament fizic pe care le face, merge la malul mării să arunce cu sulița.

Alex a povestit că de-a lungul celor 15 ani de când face această probă din atletism a pierdut șirul sulițelor pe care le-a stricat.

”Pe ultima am făcut-o praf recent, în Portugalia, am aruncat cu altă suliță în ea” – Alexandru Novac, multiplu campion național în proba de aruncare a suliței.

Nu pune presiune pe el la Olimpiadă

Pentru că la anul, când va participa la Olimpiada de la Tokyo, va avea doar 24 de ani, Alex nu și-a pus obiective mărețe. Spune că are tot timpul să câștige și medalii!

” Fiind la o vârstă foarte fragedă mă rezum la o finală sau poate un loc cât mai bun să fiu în primii 32, atât. Sunt voci care spun că Olimpiada nu se va ține nici la anul, dar sper să nu se întâmple asta!” – Alex Novac, multiplu campion național în proba de aruncare a suliței.

„Mă trezesc, beau cafeaua, mănânc și la antrenament!”

De când s-a întors în România, Alex nu a făcut prea multe în afară de faptul că s-a antrenat și a văzut toate filmele și serialele de pe Netflix.

”O zi din viața mea decurge în felul următor: mă trezesc dimineață, îmi beau cafeaua, mănânc ceva și după ies la antrenament. Am văzut cam tot ce se putea pe Netflix. Acum mă bucur că pot să ies să mă antrenez fără declarație, să vin la malul mării, e altceva, dar mi-e dor de concursuri” – Alex Novac, multiplu campion național în proba de aruncare a suliței.

E multiplu campion balcanic și internațional

Până în prezent, sportivul este multiplu campion național, balcanic și internațional, vicecampion european la U23, a ocupat locul 13 la Campionatul Mondial de Seniori, locul doi la Jocurile Olimpice de cadeți. În plus, Novac are 4 recorduri naționale la Juniori 2, Juniori 1, Tineret și Seniori.