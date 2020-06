Cioloș se visează, din nou, premier

Dacian Cioloş vrea să fie din nou premier. Acesta a spus că dacă va fi susţinut de partid, va candida pentru funcţia de prim-ministru.

Dacian Cioloş a explicat de ce nu candidează la alegerile locale.

„Mai bine din jumătate din timpul meu de lucru sunt în ţară. Noi ni s-a cerut să candidăm la europarlamentare. Erau primele alegeri la care participă PLUS. Colegii mi-au spus că nu ai cum să nu fii pe listă. Am fost pe listă, după ce am câştigat mandatul, să fi renunţat la mandat, aşa cum a făcut Victor Ponta, eu nu vreau să fac genul ăsta de lucruri. Mi-am asumat un mandat, voi merge la Bruxelles, unde în primii doi ani se vor lua nişte decizii cu impact pentru România. Şi iată că asta se întâmplă. Am un cuvânt de spus în ce se întâmplă la nivel european iar România nu mai e reactivă, e proactivă.

Doar am spus, dacă partidul mă va susţine, voi fi ales candidat pentru funcţia de prim-ministru. Sigur, el nu e ales de alegători, ci de preşedinte. Dar când un partid vine cu un program vine şi cu o propunere de premier. Decât să dau din gură acasă, prefer să fac ceea ce fac aici, contribuind la a aduce fonduri pentru România, atunci când apare un subiect ca cel al sezonierilor români să am un cuvânt de spus în Parlamentul European, să repun în agenda europeană discuţia privind aderarea româniei la spaţiul Schengen şi o grămadă de alte decizii care se iau la nivel european”, a spus Dacian Cioloş la Adevărul.

Reamintim că pe 10 noiembrie 2015, Dacian Cioloș a fost desemnat prim-ministru al României de către președintele Klaus Iohannis, la șase zile după demisia premierului Victor Ponta. Cioloș a propus un cabinet tehnocrat format din 21 de membri, o treime dintre aceștia femei. Pe 17 noiembrie, guvernul condus de Dacian Cioloș a fost învestit de către Parlament, după ce a primit susținerea a 389 de deputați și senatori, cu 115 voturi mai multe decât cele necesare.