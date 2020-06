Concursul Enescu 2020 încheie cu succes înscrierile, în ciuda pandemiei

Un număr de 272 de tineri muzicieni din 41 de țări intră în competiție, la secțiunile violoncel, vioară, pian și compoziție ale Concursului Internațional George Enescu care se va desfășura între 29 august și 20 septembrie 2020, ceea ce reprezintă un succes, în contextul pandemiei și al izolării sociale. Cei 272 de concurenți au rămas în cursă după finalizarea preselecției la secțiunea violoncel, dintr-un total de 292 de candidați care s-au înscris la Concurs, provenind din 42 de țări.

Procesul de preselecție – prevăzut în Regulamentul Concursului – a fost necesar doar pentru secțiunea violoncel, deoarece numărul de candidați înscriși (105) a depășit numărul maxim de concurenți care pot să fie evaluați de juriu în timpul competiției (85). Preselecția a fost realizată după finalizarea înscrierilor, pe 29 mai, de un juriu format din Răzvan Suma – profesor la Universitatea Națională de Muzică din București și solist al Orchestrei Naționale Radio, Vasile Jucan – rector al Academiei Naționale „Gheorghe Dima” din Cluj, Filip Papa – membru al cvartetului „Ad libitum” Iași.

În acest moment, numărul candidaților care intră în competiție pe secțiuni este: violoncel – 85; vioară – 80; pian – 86; compoziție – 21 de candidați, cu 26 de lucrări.

„Apreciem extraordinar disponibilitatea uimitoare manifestată de tinerii muzicieni din întreaga lume în înscrierea la Concursul Enescu din 2020. Decizia vostră de a vă prezenta la București în septembrie și de a concura în contextul haotic al lumii post-pandemice ilustrează nu numai devotamentul vostru pentru muzică, pentru atingerea excelenței în performanța artistică, ci și o viziune îndrăzneață pentru viitor. De asemenea, este mărturia pasiunii de neclintit pentru muzică și a rezilienței spirituale care vă caracterizează. Vă mulțumim că v-ați ridicat la înălțimea acestei provocări! Concursul Enescu s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, o oportunitate majoră pentru tinerii muzicieni la început de drum, cu un impact imens asupra carierei lor muzicale și puterea de a le schimba viața artistică pentru totdeauna. Fiți inspirați, urmați-vă visul și bucurați-vă de această experiență, căci aceasta va fi aventura vieții voastre!”, a declarat Vladimir Jurowski, directorul artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu.

Cei mai mulți concurenți provin din Coreea de Sud – 50, din care 19 sunt la violoncel, 11 – la vioară și 18 – la pian). Pe locul doi la țări la număr de înscrieri se află România, cu câte 27 de înscrieri, cu 5 interpreți la violoncel, 9 – vioară, 13 – pian. Pe locul 3 se află China cu 21 de participanți înscriși (dintre care 5 sunt din Hong Kong).

Din Europa sunt 131 participanți. După România, țările cu cele mai multe înscrieri sunt Franța (13), Rusia (13), Italia (12) Germania (10), Mare Britanie (10). Cele mai îndepărtate țări de unde provin concurenți sunt Noua Zeelandă (3) și Australia (2), dar și doi concurenți din America de Sud, respectiv Mexic.

Cei mai tineri concurenți sunt: Violoncel – JaeMin Han, 14 ani – Coreea de Sud; Vioară – Nakyung Kang, 17 ani – Coreea de Sud; Pian – Siyang Rao, 14 ani – China; Compoziție – Eden Lonsdale, 24 ani – Marea Britanie.

Lista completă a concurenților va fi publicată pe www.festivalenescu.ro.

Ediția din această toamnă a Concursului Enescu este în curs de pregătire, urmând să fie implementate o serie de măsuri de siguranță. Organizatorii competiției au încredere în efectele măsurilor implementate pe plan național și internațional pentru gestionarea COVID-19. în caz de forță majoră, taxa de participare va fi returnată integral tuturor celor înscriși (inclusiv celor care nu au trecut de etapa de preselecție).

Concursul George Enescu funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii interpreţi de marcă ai lumii și de promovare a lucrărilor marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat în România.Ediția din acest an a concursului este programată să aibă loc între 29 august și 20 septembrie 2020. Concursul are patru secțiuni – vioară, violoncel, pian și compoziție – iar standardele internaționale după care este organizat îl poziționează în vârful ierarhiei evenimentelor de gen desfășurate în peisajul muzicii clasice din România. Ediția din acest an are programate 19 concerte și recitaluri deschise publicului larg.