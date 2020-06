Cea de-a 27-a ediție a evenimentului “Ziua Întreprinzătorilor”, un succes

Consiliul Naţional al IMM-urilor din România, a organizat astăzi, 11 iunie, cea de-a 27-a ediţie a evenimentului “Ziua Întreprinzătorilor”, live pe pagina de Facebook.

An de an, evenimentul recunoaște meritele antreprenorilor români și promovează eforturile pe care aceștia le depun pentru comunitate. Anul acesta, o întâlnire față în față cu aceștia nu a mai fost posibilă însă, spațiul virtual ne-a permis să îi sărbătorim cum se cuvine.

Sub tema “Măsurile pentru relansarea economică a României”, speakerii principali au fost: Florin Jianu, președinte CNIPMMR, Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial, care a prezentat mesajul E.S. Klaus Iohannis, Președintele României, Ludovic Orban, Prim-Ministru al României, Sergiu Manea, CEO BCR și Francois Coste, CEO Groupama Asigurări.

Astfel, subiecte principale care au fost dezbatute în cadrul evenimentului au fost oportunitățile de finanțare din următoarea perioadă, capitalul de lucru și granturi, cum putem ajuta și alte zone precum educație, sănătate sau muncă prin acordarea de finanțare, tipuri de finanțări pentru antreprenori, stadiul programelor de finanțare existente/viitoare, IMM Invest, șomajul tehnic sau flexibilizarea forței de muncă.

În cadrul deschiderii evenimentului, Florin Jianu, președinte CNIPMMR, a menționat “ Noi, CNIPMMR, am avut 2 opțiuni, aceea de a sta pe margine și de a critica și aceea de a ne implica. Am ales cea de-a doua opțiune, am ales implicarea activă, în toată această perioadă, în aproape toate măsurile pe care Guvernul României le-a pus in aplicare. Sper că am adus valoare adăugată acestor măsuri. Sigur că, acum sunt cu totul alte provocări, avem nevoie de măsuri imediate pentru IMM-uri, să ajute mediul antreprenorial din România să iasă din criză și să-și revină cel puțin la nivelul economic dinainte de criză. Noi am structurat o serie de măsuri, pe care le-am discutat la nivel guvernamental și la nivelul administrației prezidențiale, măsuri care vizează educația extrem de necesară, transformarea digitală a IMM-urilor, reconversia profesională a multor oameni în această perioadă, crearea și susținerea de noi start up-uri, având în vedere că în România a existat o scădere dramatică a start up-urilor, noi trebuie să reimpulsionăm apetitul pentru crearea de start up-uri. Considerăm că punctul forte pe care România trebuie să-l aibă e acela al investițiilor în parteneriate de tip public privat, în această perioadă extrem de necesar e rolul fiecăruia în această ecuație, economia României suntem toți împreună și numai împreună putem să reușim.”

În plus, Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial, a transmis mesajul E.S. Klaus Iohannis, Președintele României care a inclus: “ Vă felicit pentru celebrarea Zilei întreprinzătorilor din România, chiar și în aceste condiții mai puțin obișnuite. Felicitări și Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România pentru mobilizare, pentru organizare și, mai ales, pentru consecvență în promovarea antreprenoriatului românesc. (…) avem nevoie să pregătim cu maximă seriozitate cele mai adecvate proiecte, care să-și multiplice efectele în dezvoltarea pe termen lung a României. Un nou model economic pentru țara noastră înseamnă accelerarea digitalizării, securitate energetică, investiții în infrastructură și dezvoltarea de competențe relevante pentru piața muncii. Acestea sunt doar câteva dintre direcțiile de dezvoltare pentru care Guvernul acordă o importanță sporită contribuției mediului de afaceri.”

De asemenea, Prim-Ministrul României, Ludovic Orban, a menționat:“ Obiectivul nostru e ca în următorii doi ani să dăm drumul la aproape toate proiectele de care are nevoie România, pentru a-și asigura suportul indispensabil pentru dezvoltarea economică. Obiectivul meu e ca, în maxim 5 ani, România să depășească Produsul Intern Brut pe cap de locuitor mediu la nivel european și, evident, venitul mediu pe care-l înregistrează cetățenii la nivel european. Acest lucru se va baza pe piloni foarte solizi. ”

Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial, a mai adăugat:“Avem convingerea că toate aspectele cu privire la inovație și tehnologie preocupă acum poate mai mult decât oricând IMM-urile și businessurile din economie. Proiectul “Romania Tech Nation” pe care l-ați menționat a fost lansat în octombrie anul trecut și credem că este unul dintre cele mai aplicate proiecte promovate de Președintele României. Va asigur că Administrația Prezidentiala va susține în continuare acest demers al mediului privat. Merită să invocăm câteva proiecte sau direcții de dezvoltare în legătură cu “Romania Tech Nation”. La doar câteva luni de la debutul proiectului, erau deja lansate două apeluri de proiecte pentru dezvoltarea de competențe digitale ale salariaților în valoare de 30 milioane de euro. Acum sunt disponibile alte 20 de mil de euro pentru finanțarea de scheme antreprenoriale inovatoare ale studenților, iar ca sprijin pentru relansarea economiei în perioada următoare, vor fi acordate în continuare granturi în valoare de peste 200 de milioane de euro pentru digitalizarea companiilor, educație digitală, susținerea antreprenoriatului inovativ la nivelul studenților. (…) În opinia noastră, România Tech Nation poate reprezenta cel mai propice cadru de încurajare, de promovare și de sensibilizare al interesului pentru o românie cu adevărat digitală. În această privința, Administrația Prezidențială și Guvernul vor lucra îndeaproape cu sectorul privat pentru a accelera schimbările către România digitală. Puteți să contați pe noi în continuare și vom fi factor activ in desfășurarea acestui proiect.”

În plus, Sergiu Manea, CEO BCR a menționat: “Am descoperit că tehnologia datelor înseamnă siguranță, înseamnă conveniență, că reziliența manufacturior e dată de procese industriale robotizate și adaptive. Așadar este necesară coagularea în parteneriat public privat a actorilor cheie în 3 direcții, ecosistemul de educație, ecosistemul antreprenorial și bineînțeles politicile publice. E de fapt sumarul celor trei piloni menționați odată cu lansarea programului Romania Tech Nation. România Tech Nation trebui să fie un impuls de transformare și conturarea unei agende publice în acord cu prioritățile României în contextul global accelerat în ultimele 3 luni. Sunt absolut convins ca uitându-ne cu un ochi măcar la viitor și încorporând modul nostru de a gândi viitorul în măsurile pe care le luam azi vom ieși mai întăriți, mai flexibili, mai competitivi, și mai plini de succes. Noi, sistemul financiar bancar, suntem parte din această soluție și ne dorim acest success. ”

Francois Coste, CEO Groupama Asigurări, a declarat: “Este momentul să construim și să reconstruim împreună, iar a fi lângă IMM-uri este important, mai ales în această perioadă. La Groupama, asigurăm continuitatea și avem o abordare care implică cunoașterea nevoilor reale ale clienților noștri, cele peste 90.000 de companii. Vom continua să lansăm produse și servicii relevante, inovatoare si la un preț corect. Am făcut-o deja cu asigurările de viață, de sănătate și de călătorie, cu asigurarea pentru secetă în cazul fermierilor și vom continua cu soluții reale și cu o abordare segmentată pentru industrii precum transport, HoReCa, producție, astfel încât să putem veni în întâmpinarea nevoilor specifice ale clienților noștri și să le asigurăm continuitatea.”

­­­­