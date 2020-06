„Război” total PNL-PSD. Va mai fi prelungită starea de alertă?

Premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul va aproba, săptămâna viitoare, în următoarea şedinţă a Executivului, prelungirea stării de alertă după data de 16 iunie.

„Am văzut că în media a apărut informaţia că astăzi vom lua decizia privind prelungirea stării de alertă. Nu vom lua astăzi decizia de prelungire a stării de alertă, decizia o vom lua la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alertă prin hotărâre de guvern, cu aprobarea Parlamentului.

Deci, vom avea şedinţa de guvern în care vom adopta hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă săptămâna viitoare, în prima şedinţă pe care o vom organiza. Se ştie că starea de alertă este instituită până-n data de 16 iunie inclusiv, obligaţia noastră este să adoptăm hotărârea de guvern de prelungire a stării de alertă până la expirarea perioadei. Adică, hotărârea de guvern va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de 16 iunie”, a explicat Ludovic Orban în timpul şedinţei de Guvern de joi.

Şeful Executivului, Ludovic Orban, a susţinut că decizia de prelungire a stării de alertă nu este una cu „un conţinut politic”.

„Starea de alertă este indispensabilă pentru a putea menţine în vigoare toate reglementările, indiferent că sunt hotărâri de guvern, ordine de ministru… Toate reglementările care sunt necesare pentru a garanta protecţia sănătăţii şi vieţii cetăţenilor. Indiferent unde se realizează această protecţie prin intermediul reglementărilor pe care le-am stabilit – că este vorba de locul de muncă, de mijloace de transport în comun, de spaţii comerciale, de terase şi în toate categoriile de activităţi pentru care există reglementări care au fost instituite doar cu scopul de a feri cetăţenii români de pericolul infectării cu coronavirus. Decizia de prelungire a stării de alertă nu este o decizie care are un conţinut politic şi din acest motiv am fost mirat să văd că se politizează acest subiect. Decizia de prelungire a stării de alertă este o decizie care este susţinută de aproape toţi specialiştii alături de care am muncit în această perioadă şi care consideră că este singura soluţie reală care permite Guvernului şi autorităţilor implicate în bătălia cu COVID să aibă la dispoziţie toate instrumentele necesare pentru a ţine sub control răspândirea acestui virus”, a mai declarat Orban.

Președintele USR Dan Barna a avut, joi, o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis la palatul Cotroceni. Printre subiectele discutate au fost prelungirea stării de alertă și perspectiva organizării alegerilor locale și parlamentare.

Rareş Bogdan, prim vicepreşedintele PNL, a criticat, joi, decizia PSD de a nu vota în Parlament prelungirea stării de alertă, precizând că social-democraţii „încearcă să se caţere pe o nemulţumire” a firmelor care vor să-şi repornească, însă „pot să creeze o problemă uriaşă pentru România” dacă vor lua măsuri de eliminare a măsurilor de distanţare de şi purtare a măştii de protecţie.

În replică, președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu pune condiții pentru votarea în Parlament a prelungiri stării de alertă în România. El afirmă că ”este exclus” ca social-democrații să mai fie de acord cu un proiect la fel ca cel de acum o lună. În prezent, parlamentarii PSD – alături de cei de la ALDE și Pro România – formează o majoritate în Parlament care îi dictează legislativ Guvernului PNL.

Astfel, o eventuală hotărâre a Guvernului privind încuviinţarea stării de alertă pe întreg teritoriul ţării – la fel ca cea care este acum în vigoare – trebuie mai întâi aprobată în Parlament.

Însă liderul PSD Marcel Ciolacu nu mai vrea să voteze ca data trecută, deoarece, spune el, trebuie făcută o diferențiere între zonele cu focare de Covid-19 și cele ”curate”.

Mai mult, Ciolacu spune că este interesat să poarte o discuție cu premierul Ludovic Orban, pentru a se pune de acord amândoi cu ceea ce se va întâmpla în Parlament: ”Cred că în perioada următoare se impune o discuție instituțională între Guvern și Parlament pentru a găsi soluția cea mai bună. Categoric, nu mai suntem dispuși să mai avem un vot pe forma de acum o lună de zile”.

Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu varianta vehiculată de USR, privind instituirea stării de alertă doar în anumite județe.