Viceprimarul sectorului 2, Dan Cristian Popescu, poziție tranșantă”: “Voi candida la Primăria Sectorului 2! PNL + DCP = Victorie în 2!”

După ce unele site-uri de știri au avansat “pe surse” varianta potrivit căreia viceprimarul liberal al sectorului 2 ar putea candida la Primăria Sectorului 2 din partea PSD, Dan Cristian Popescu a făcut, rapid, precizările necesare pe pagina sa de Facebook:

“O simplă declarație de presă a fost speculată și, de la un răspuns rapid între două întâlniri cu cetățenii, s-a ajuns la un mini tsunami de weekend.

Pentru a lămuri lucrurile și pentru a îndepărta orice speculație, vă pot spune clar: voi candida la Primăria sectorului 2!

Nu am niciun motiv să cred că PNL, partidul cu ale cărui idealuri mă identific și care m-a susținut până în prezent, nu mă va susține. Am primit, de altfel, numeroase propuneri de la toate nivelurile conducerii partidului, ca să reprezint PNL în lupta pentru Primăria sectorului 2, o luptă în care, conform tuturor sondajelor, avem, detașat, prima șansă.

În ipoteza propusă de jurnalist, în care PNL ar renunța la această șansă de a reda bucureștenilor din sectorul 2 o administrație eficientă de dreapta, am susținut că voi candida oricum, cel mai probabil din postura de independent. Această situație strict ipotetică pentru mine și ilogică pentru PNL a fost propusa de interlocutorul meu, iar argumentul meu a fost simplu: mi-am dedicat ultimii ani administrației locale, am făcut lucruri importante pentru comunitatea mea dintr-o poziție în care de cele mai multe ori ai mâinile legate la spate, mai ales când ești in opoziție. Prin urmare, este firesc să îmi doresc să fac totul pentru Sectorul 2 din poziția de primar.

Referitor la interesul altor partide pentru candidatul Popescu, acest lucru nu face decât să îmi confirme că prestația mea administrativă a fost una consistentă. Am fost, tot timpul, în primul rând administrator și nu neaparat politician, iar acest lucru a fost sesizat și de oameni și de politicieni.

Deci, în lipsa unui scenariu fantezist, rămâne doar realitatea: PNL + DCP = Victorie în 2!”, a clarificat situația, pe pagina sa de Facebook, viceprimarul liberal al sectorului 2, Dan Cristian Popescu.