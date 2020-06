Festivalul Filmului European continuă în perioada 17-21 iunie pe TIFF Unlimited

De pe 17 iunie, timp de 5 zile, FFE se vede pe TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro), platforma de video streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania:

25 scurtmetraje europene din cadrul secțiunii EU Shorts. Secțiunea a fost curatoriată de Andrei Tănăsescu, directorul artistic al acestei ediții, și reprezintă o selecție consistentă de scurtmetraje diverse din 21 de țări europene, o radiografie subiectivă, filtrată artistic, a temelor și fricilor noastre

18 scurtmetraje românești, realizate în izolarea cauzată de pandemie (Cinem@casa) din care 7 în premieră (filmele regizate de: Alexandru Solomon, Andrei Inizian, Matei Branea, Mona Nicoară & Edin Velez, Paul Negoescu & Ana Draghici, Ruxandra Ghițescu și Vlad Petri).

Difuzarea filmelor va fi însoțită de 2 dezbateri live cu regizorii care au acceptat să participe și să împărtășească publicului viziunea lor ca răspuns la criza sanitară: pe 18 și pe 21 iunie, moderate de Ionuț Mareș, respectiv Oana Ghera, critici de film. Dezbaterile vor fi difuzate în timp real pe pagina de Facebook a FFE.

Cinefilii vor putea vota pe ffe.ro – scurtmetrajul european preferat, iar filmului care va aduna cele mai multe voturi i se va acorda, la sfârșitul Festivalului – Premiul Publicului, un premiu onorific, de popularitate..

„Am dorit ca programul EUshorts sa oglindească varietatea cinema-ului european atât prin animații, documentare, cât și live-action și am pus accentul, mai degrabă, pe originalitatea viziunii cinematografice. Astfel, vom prezenta publicului FFE filme afirmate în festivaluri renumite (Cannes, Berlin, Locarno, Venetia), ai căror realizatori sunt deja consacrați sau la începutul carierei. Pe scurt, Best-of EUshorts @ FFE.” Andrei Tănăsescu, directorul artistic al 24.FFE

„Cultura a fost printre cele mai afectate domenii în urma pandemiei, o bună perioadă lucrurile nu vor mai funcționa ca înainte, prin urmare colaborarea cu TIFF Unlimited, un partener unic în peisajul cultural românesc, și accesul la facilitățile oferite de acesta – ne vor ajuta în promovarea creațiilor culturale către un public cât mai numeros.” a declarat Anca Hrab, coordonator FFE, ICR.

„Ne bucurăm de acest parteneriat cu Festivalul Filmului European, eveniment pe care îl apreciem foarte mult. Prin această alăturare de forțe (practic a două festivaluri de film), îi vom prezenta publicului nostru un conținut variat, conectat la realitatea timpurilor pe care le trăim. Este vital ca evenimentele și organizațiile culturale să se sprijine reciproc, în special în perioada aceasta complicată.” Dorina Oargă, Project Manager TIFF Unlimited.

Așa cum anunțam săptămâna trecută, FFE 2020 s-a mutat din sălile de cinema în spațiul online, iar în perioada 8-16 iunie, pe platforma FFE.ro, au putut fi vizionate 11 din cele 18 filme românești ale secțiunii Cinem@casa, realizate în timpul pandemiei.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul financiar al Reprezentanței Comisiei Europene în România, în parteneriat cu EUNIC România, ambasadele, centrele, institutele culturale europene și TIFF Unlimited.

Parteneri: Forumul Cultural Austriac, Delegația Valonia-Bruxelles, Ambasada Republicii Bulgaria în România, Institutul Cervantes din București, Ambasada Republicii Croația în România, Centrul Ceh București, Ambasada Regatului Danemarcei în România, Ambasada Republicii Estonia în București, Ambasada Republicii Finlanda în România, Institutul Francez din România, Fundația Culturală Greacă, Institutul Balassi – Institutul Maghiar din Bucureşti, Ambasada Irlandei în România, Ambasada Republicii Lituania în România, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România, Institutul Polonez din București, Ambasada Portugaliei în România, Institutul Camões București, Ambasada Sloveniei în România, Ambasada Spaniei în București, Ambasada Suediei în București.

Anexă: Filmele din selecția EU Shorts și filmele realizate în cadrul secțiunii Cinem@casa

17–21 iunie | Tiff Unlimited

Programul EUShorts:

Acid Rain / Ploaie acidă – r: Tomek Popakul / Polonia / 2019 / 26′ animație

All Cats Are Grey in the Dark / Nachts sind alle Katzen grau / Noaptea toate pisicile sunt gri – r: Lasse Linder / Elveția / 2019 / 19’ documentar

All Inclusive – r: Teemu Nikki / Finlanda / 2019 / 15’

Bad Hair / Karv / Păr – r: Oskar Lehemaa / Estonia / 2019 / 14’

Community Gardens / Grădinile comunității – r: Vytautas Katkus / Lituania / 2019 / 15’

Cyclists / Biciklisti / Bicicliștii – r: Veljko Popović / Croația / 2018 / 8′ animație

Daughter / Dcera / Fiica – r: Daria Kashcheeva / Cehia / 2019 / 15’ animație

Don’t Know What / Nu Ştiu Ce… – r: Thomas Renoldner / Austria / 2019 / 8’

Drop by Drop / Água Mole / Picătură cu picătură – r: Alexandra Ramires (Xá), Laura Gonçalves / Portugalia / 2017 / 9′ animație

Dummy / Atkūrimas / Manechinul – r: Laurynas Bareisa / Lituania / 2020 / 13’

Electric Swan / Lebăda electrică – r: Konstantina Kotzamani / Grecia / 2019 / 40’

Eyes that do not see / Ojos que no ven / Ochi care nu văd – r: Natalia Mateo / Spania / 2012 / 15’

Farewell / Slovo / Adio – r: Leon Vidmar / Slovenia / 2016 / 6’ animație

Father / Vader / Tatăl – r: Isabel Lamberti / Olanda / 2019 / 24’ documentar

Hydebank – r: Ross McClean / Irlanda de Nord / 2019 / 17’ documentar

Lauretta – r: Brauner Máté / Ungaria / 2018 / 19’

Matria – r: Álvaro Gago / Spania / 2017 / 20’

No Ill will / Ikki illa meint / Fără intenție – r: Andrias Høgenni / Danemarca / 2019 / 21’

SH_THAPPENS / Ți-o mai și iei – r: Michaela Mihályi, David Štumpf / Slovacia / 2019 / 13′ animație

Symbiosis / Simbioză – r: Nadja Andrasev / Ungaria / 2019 / 13′ animație

Tenants / Lokatorki / Chiriașele –r: Klara Kochańska / Polonia / 2015 / 30’

The Glorious Acceptance of Nicolas Chauvin / Le Discours d’acceptation glorieux de Nicolas Chauvin / Gloriosul discurs de mulțumire al lui Nicolas Chauvin – r: Benjamin Crotty / Franța / 2018 / 26′

Zombies / Zombii – Baloji / Belgia / 2018 / 13’

Who talks / Ingen Lyssnar / Cine vorbește – r: Elin Övergaard / Suedia / 2019 / 15’

Whole / Întreg – r: Slava Doytcheva / Bulgaria / 2018 / 21’

Filmele realizate în cadrul secțiunii Cinem@casa

Alexandru Solomon – Călătorii reciclate / Recycled Travels (în premieră)

Andrei Inizian – 22 mai, lună nouă / May 22, New Moon (în premieră)

Matei Branea – Exterior în izolare (în premieră)

Mona Nicoară & Edin Vélez – Keep Your Splendid Silent Sun / Păstrează–ți soarele splendid și tăcut (în premieră)

Paul Negoescu & Ana Drăghici – Școlile nu se mai deschid / Schools will not reopen (în premieră)

Ruxandra Ghițescu – Iepurele și pisica / The Rabbit and Cat (în premieră)

Vlad Petri – Cerbul a trecut prin fața mea / The Deer passed in front of me (în premieră)

Alina Manolache – Sunt aici / I am here

Andra Tarara & David Schwartz – Ținutul care nu doarme niciodată / The Land That Never Sleeps

Bogdan Mureșanu – Caruselul / The Merry-go-round

Bogdan Theodor Olteanu – Ananas / Pineapple

Laura Pop – Atrii, ventricule / Atriums, Ventricles

Marius Olteanu – Unthinking. Unfeeling

Matei Monoranu – Ce să faci în casă? / What to do at home?

Radu Jude – Stimați oameni de cultură / Dear Intelectuals

Sofia Nelega – Jurnal de cabină / Projection Booth Diary

Teona Galgoțiu – Elefant departe / Elephant far away

Vlad Popa – Jurnal cu mama / Diary with my Mother

