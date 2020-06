Schimb dur de replici între Rareș Bogdan și Marcel Ciolacu pe tema numărului cazurilor de COVID-19

Rareş Bogdan a reacţionat după ce Marcel Ciolacu (foto: podul.ro), liderul interimar al PSD, a acuzat Guvernul că ar „manipula” datele privind cazurile de îmbolnărie cu noul coronavirus. Europarlamentarul i-a întrebat pe social-democraţi dacă vor lipi „pe crucile de pe mormintele celor răpuși de coronavirus afișele candidaților și veți spune că dacă era Guvern PSD n-ar fi murit nimeni”.

„Veți lipi pe crucile de pe mormintele celor răpuși de coronavirus afișele candidaților și veți spune că dacă era Guvern PSD n-ar fi murit nimeni? Mai aveți un pas până la asta, după modelul de comunicare ales de alt nefericit. Dar priviți-le rudele în ochi, hahalerelor, dacă aveți curajul, și spuneți-le că acest Covid19 este o invenție! Apoi interesați-vă cât de cumplită a fost suferința din ultimele clipe, poate le convingeți să spună că a fost așa, ca o boare! Să vedem, reușiți? Sau îi veți acuza că au fost plătiți să mintă? Chiar sunteți în stare de orice??”, a scris Rareş Bogdan, în editorialul „Priviți-i în ochi, hahalerelor!” publicat pentru Digi24.ro.

Prim vicepreşedintele PNL a făcut referire la afirmaţiile lui Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, care a a acuzat Guvernul că numărul crescut de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus prezentat de autorităţi în ultimele zile face parte din „manipularea”pregătită de către Guvern.

„S-au raportat cifre false despre numărul îmbolnăvirilor? Aceasta este enunțul la care recurgeți pentru a câștiga alegerile?? Până unde ajunge ticăloșia? Cât de nemernic să fii încât să te înfigi, ca o căpușă, în nefericirea a peste 1400 de familii, pentru a te asigura că nu te clintești din fruntea unor orașe și comune, pe care le-ai folosit zeci de ai pe post de furnizor de milioane de euro dosite în paradisuri fiscale?

Sau disperarea este atât de mare încât vă protejați, de fapt, libertatea? Stați liniștiți, PNL nu recurge la practica terorizării procurorilor, nu-i amenință că le retează capetele dacă nu găsesc motive să vă lege! Dar nesimțirea voastră a fost atât de mare încât v-ați crezut dumnezei, deci ați făcut greșeli!

Erați convinși că nimeni, niciodată, nu vă va putea incrimina, că nu va putea scoate la iveală jaful de proporții faraonice! Nu degeaba ați măcelărit legile Justiției, codurile juridice! Nu degeaba ați luptat pentru dezincriminarea abuzului în serviciu, infracțiune care vă încurca afacerile! Căci acesta a fost statul român pentru voi, o afacere de famiglie!”, a precizat Rareş Bogdan, conform sursei citate.

„Pentru necunoscători: avocații numesc infracțiunea de abuz în serviciu «mita care nu poate fi dovedită». Însă abuzul în serviciu putea fi demonstrat, deci era un pericol pentru orice demnitar/funcționar care, în urma acțiunilor sale/inacțiunilor genera un prejudiciu. Și ce motiv ar avea un funcționar să facă asta, în afară de incompetență sau corupție?

Hălci întregi din patrimoniul public a fost transferat în buzunare private, iar cum această activitate mergea ca unsă, agenda publică a fost uitată. Și asta deși publicul, cetățeanul, nu avea spitale decente, școli moderne, servicii publice normale. Cetățeanul a devenit victima colaterală a dorinței de parvenire a unor putori politice.

Așa că disperarea PSD este ușor de înțeles. Tot mai mulți român au priceput că măsurile restrictive din timpul pandemiei erau sigura soluție de a se evita o catastrofă națională, și asta deoarece sistemul de sănătate ar fi intrat în colaps”, a mai precizat europarlamentarul liberal.

Marcel Ciolacu este convins că Guvernul modifică numărul cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus în funcție de interesele politice. „În momentul în care noi am anunţat că ne gândim dacă votăm sau nu prelungirea stării de alertă, au explodat îmbolnăvirile”, a declarat liderul PSD, vineri seara, la Antena 3, potrivit Mediafax.

El a spus că numărul de cazuri de persoane infectate a explodat când social-democraţii au anunţat că nu votează prelungirea stării de alertă şi e sigur că Guvernul a intervenit asupra testărilor.

Întrebat dacă are suspiciuni referitor la cifrele îmbolnăvirilor, liderul PSD a răspuns că e sigur că se intervine asupra rezultatelor.

„Nu că am suspiciuni, am certitudini. În momentul în care noi am anunţat că ne gândim dacă votăm sau nu prelungirea stării de alertă, deodată, la TV, a explodat numărul de îmbolnăviri. De ce au stopat-o pe doamna primar Gabriela Firea să mai testeze?”, a declarat Ciolacu.