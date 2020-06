Alexandru Rafila îl pune la punct pe Rareș Bogdan

Alexandru Rafila a reacționat după ce Rareş Bogdan a pasat responsabilitatea măsurilor din starea de alertă specialiştilor, nu politicinilor.

”Din nou, am avut o surpriză în sensul că cele câteva persoane care sunt mai vizibile în această perioadă, eu, dl prof. Streinu, dl dr. Musta, nu-l mai menționez pe dl. Arafat, am înțeles că noi suntem responsabili pentru că nu au fost deschise restaurantele, ceea ce mi se pare o chestiune care nu este asumată și n-aș vrea să intru într-o dezbatere de natură politică, dar noi suntem niște profesioniști, ne spunem niște puncte de vedere profesionale, decizia politică trebuie asumată și comunicată. Chestiunea asta cu lipsa de asumare mi se pare că nu este potrivită. Așa cum eu nu am fost consultat în ceea ce privește deschiderea restaurantelor, n-am fost consultat nici în ceea ce privește deschiderea sălilor de jocuri de noroc. Dl Rareș Bogdan ar putea să-și reevalueze poziția în ceea ce privește profesioniștii, pentru că noi încercăm să ajutăm și nu cred că e cazul să demobilizăm oamenii care încearcă să ajute. Responsabilitatea este, în mod evident, politică, și lucrul ăsta trebuie să fie clar pentru toată lumea” a spus prof. dr. Alexandru Rafila, la Digi24.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că jocurile de noroc nu ar fi trebuit să fie deschise și acuză că decizia privind amânarea deschierii restaurantelor nu a aparținut PNL.

„Sunt total de acord cu reactia oamenilor, e absolut logica. Sunt 400.000 de oameni în Horeca si doar 150.000 lucreaza. Recomandarile nu au fost politice, ci au venit de la cei care pana acum erau zei, ca domnul Arafat. Cei care au luat decizia nu sunt politicienii, nici ai puterii. Domni epidemiologi, Arafat, Streinu Cercel, Rafila, Musta de la Timisoara, au facut recomandarile. (….)

Eu ma bucur ca macar s-au deschis bisericile.Am intrebat și eu de ce deschidem pacanelele si nu bisericile si restaurantele. Si mi s-a spus ca 60 de milioane de euro pe luna vin din impozitele la aceste pacanele. Nu am niciun diferend de opinie legat de pacanele, sunt sute de mii de oameni nenorociti de acestea. Daca eram in locul lui Cițu, nu deschideam păcănelele. Acolo e diavolul, nu merg si nici nu o sa ma duc, eu merg la biserica.”, a declarat Rareş Bogdan la Romania TV.