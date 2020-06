Viceprimarul Dan Cristian Popescu demontează diversiunea lui Dan Barna: „Voi fi candidatul PNL la Primăria Sectorului 2!”

Viceprimarul Sectorului 2, liberalul Dan Cristian Popescu, invitat în studioul Puterea Știrilor, de la psnews.ro, a precizat că va fi candidatul PNL la Primăria Sectorului 2, în urma unor discuții pe care le-a avut cu președintele formațiunii politice, Ludovic Orban, Violeta Alexandru, președintele PNL București și Monica Anisie, președintele PNL Sectorul 2.

„Nu a fost vreun secret pentru nimeni că eu am candidat pentru funcția de primar al Sectorului 2”, a adăugat acesta.

„Eu sunt candidatul PNL la Primăria Sectorului 2, nu este un lucru secret. Am candidat și în 2016, când am obținut funcția de viceprimar. De atunci, eforturile și demersurile mele s-au legat strict de Sectorul 2 și de București. Nu a fost vreun secret pentru nimeni că eu am candidat pentru funcția de primar al Sectorului 2.

Discuția mea a fost foarte clară și cu președintele PNL, Ludovic Orban, care mi-a promis că voi fi candidatul PNL la Sectorul 2, am vorbit și cu președintele PNL București, doamna Violeta Alexandru, care mi-a spus că are mare încredere și că voi câștiga alegerile la Sectorul 2. Am discutat și cu președintele PNL Sectorul 2, Monica Anisie, care mi-a spus că mă va susține și că voi candida pentru Sectorul 2”, a declarat liberalul Dan Cristian Popescu, la Puterea Știrilor.

Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, este singurul liberal care are şanse mari să câştige o primărie din Capitală, potrivit unui sondaj realizat la comanda PNL. Potrivit sondajului, Dan Cristian Popescu ar fi singurul candidat care nu ar avea nevoie de o alianță cu USR și/sau PMP pentru alegerile locale. Concret: în acest moment, el este cotat cu peste 40% intenţie de vot, ceea ce îl face favorit în cursa pentru fotoliul de primar.

Președintele USR, Dan Barna, a „jucat” negocierile cu PNL pentru candidaturile la alegerile locale alimentând un zvon care s-a dovedit a fi fals: acela că viceprimarul PNL din sectorul 2, Dan Cristian Popescu, va candida la funcția de primar de sector din partea PSD. Replica din partea lui Dan Cristian Popescu nu a întârziat să vină: „Dan Barna minte”, a declarat viceprimarul Sectorului 2 pentru Gândul.ro.

De mentionat faptul că liderul USR, Dan Barna, a făcut afirmația la emisiunea România 9 de pe TVR1, dând exemplu o declarație inexistentă a lui Dan Cristian Popescu. „Ca să dau un exemplu foarte clar: care a fost declarația candidatului prezumat al PNL, domnul Popescu? Care a spus că e legal să candideze și pentru PSD, că nu este nicio problemă. Dacă o să avem asemenea candidați, normal că o să fie o problemă. De fapt ceea ce spunem noi este un lucru foarte clar: haide să avem candidați de calitate și perspectiva unei alianțe, unei oferte compacte pe București e una foarte realistă”, a declarat Barna, la TVR1.