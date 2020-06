4 criterii importante de care trebuie să ții cont atunci când amenajezi camera copilului

Camera copilului reprezinta o ilustrare a universului sau interior. Trebuie sa-i puna in valoare personalitatea, curiozitatea si nevoia de confort. De aceea este esential ca un parinte sa acorde maxima atentie atunci cand alege mobila copiilor sai.

Iti vom prezenta care sunt principalele criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand doresti sa achizitionezi mobila pentru copii. Amenajarea camerei celor mici poate fi vazuta si ca o joaca de copii. Insa doar un parinte responsabil si bine informat cu privire la ceea ce cumpara va lua decizia corecta. E important sa tii cont de acele aspecte, care ii vor asigura micutului tau un spatiu sigur si confortabil, pe placul sau, unde se poate dezvolta in voie.

Din rolul de parinte iti cunosti cel mai bine copilul. Stii care ii sunt nevoile, ce il atrage, sau chiar ce ar putea sa-l surprinda placut. Mobilierul din camera sa ar trebui sa reflecte nevoile si stilul de viata specifice micutului. Ar trebui, pe cat posibil sa fie o impletire armonioasa a mai multor caracteristici importante, cum ar fi – rezistenta, estetica, functionalitate si siguranta. Iti vom prezenta in continuare fiecare dintre aceste calitati, si modul in care le poti regasi in oferta Alfemo de mobila copii si tineret.

Experienta indelungata in fabricarea mobilei pentru copii ne ajuta sa imbunatatim constant gama noastra de produse, adoptand cele mai noi recomandari din domeniu. Atunci cand proiectezi si vinzi mobila pentru copii trebuie sa ai in vedere unele aspecte importante ce tin de calitatea fabricatiei si de siguranta pe termen lung a produselor.

1.Rezistenta

In general o mobila calitativa trebuie sa fie durabila. Atunci cand vorbim de copii, acest criteriu trebuie sa fie indispensabil. Copiii sunt mult mai activi decat adultii, se joaca, fug, se catara. Atunci cand sunt in toiul unui joc isi creeaza un univers propriu, in care devin super-eroi, printese sau cavaleri. Isi imagineaza castele sau cetati, munti si alte creatii ce le stimuleaza imaginatia. Este evident ca mobilierul din camera lor prinde viata. De aceea, tu ca parinte, trebuie sa ai grija ca materialele folosite la constructia sa sa fie calitative si rezistente.

Indiferent daca este un patut in care sar, sau o masuta pe care se catara, mobila celor mici trebuie sa faca fata presiunii zilnice si sa nu se destrame la prima utilizare mai serioasa. Noi folosim materiale atent alese, in principal lemn de cea mai buna calitate. Mobilierul este asamblat cu atentie pentru a nu exista imbinari fragile sau structuri instabile. Copiii ar trebui sa se bucure in voie, iar tu ca parinte sa stii ca mobila oferita de noi corespunde celor mai noi exigente in materie de durabilitate.

2.Estetica

Cand vine vorba de mobila pentru copilul tau, poate cel mai evident criteriu il reprezinta aspectul. Designul mobilierului pentru copii il face special si atractiv. Aspectul mobilei este unic, personalizat pe baza caracterului jucaus al celor mici. Mobila pentru copii reprezinta punctul de atractie al camerei lor. De aceea, aceasta trebuie sa fie aspectuoasa, haioasa si sa le exprime cel mai bine personalitatea.

Vei gasi in oferta noastra modele care vor satisface atat gusturile celor mai exigente printese, cat si a celor mai viteji cavaleri. Exista de asemenea, piese pe care sunt aplicate modele din desenele animate atat de dragi celor mici. Aspectul mobilei copiilor este poate unul dintre criteriile in care cei mici au un cuvant important de spus. In functie de preferintele lor, poti opta pentru un set de mobile in acelasi stil sau stiluri complementare. Estetica mobilierului celor mici va conferi nota dominanta a camerei lor.

3. Functionalitate

Un alt criteriu important atunci cand alegi mobila copii il reprezinta caracterul practic al acesteia. Vei tine cont de varsta si de nevoile celui mic pentru a face alegerea potrivita. Poti opta pentru mai multe tipuri de mobilier specifice camerei copilului. Odihna micutului este asigurata de un pat confortabil si haios. Nevoia sa de cunoastere si explorare poate fi exemplificata printr-un birou sau o biblioteca. Jucariile, rechizitele si hainutele trebuie si ele sa-si gaseasca locul in dulapioare sau comode incapatoare si multi-compartimentate.

Caracterul functional al unei mobile camera copii este cel mai bine valorificat atunci cand se opteaza pentru tipuri de mobilier divers, care acopera o gama larga de nevoi ale copilului. Astfel, mobilierul oferit de noi prezinta inca din fabricatie caracteristici ce il fac multi-functional, cum ar fi numeroasele spatii de depozitare, sertare, rafturi sau tavita drop-down pentru tastatura, in cazul birourilor. Ne-am gandit la toate aspectele care imbina intr-un mod armonios utilul cu placutul mobilei celor mici.

4.Siguranta

Atunci cand ne referim la obiectele cu care cel mic intra in contact, siguranta reprezinta poate cel mai important criteriu. Trebuie sa ai in vedere ca mobila sa respecte cele mai inalte exigente cu privire la siguranta. Materialele din care este fabricata trebuie sa fie naturale si ecologice. Acest lucru inseamna ca mobila sa fie fabricata din lemn, iar substantele utilizate ca vopseluri, adezivi sau la ignifugare, sa nu fie periculoase pentru sanatatea celui mic.

De asemenea, mobila pentru copii trebuie sa detina anumite proprietati ce o fac usor de utilizat si sa nu prezinte riscuri de accidentari pentru micuti. Aceste caracteristici sunt incluse in design-ul mobilierului, si pot fi canturile rotunjite si suprafetele fine la atingere. De asemenea, ca precautie importanta mobila ar trebui sa fie rezistenta la foc, pentru o perioada de timp.

Mobila trebuie sa fie usor de ansamblat si vina insotita cu toate accesoriile si schitele necesare montajului, in cazul in care doresti sa te ocupi personal. Iti recomandam totusi sa apelezi la servicii de montaj mobila profesionale, astfel incat rezultatul final sa fie unul fara cusur si sa nu existe riscul unei deteriorari sau a unei asamblari gresite.

Mobila ideala pentru cei mici trebuie sa imbine siguranta si calitatea fabricatiei

Tinand cont de criteriile prezentate de noi, ii vei putea oferi copilului tau cea mai buna variata de mobila cu care sa-i infrumusetezi camera. Alfemo iti sta la dispozitie cu orice informatie de care ai nevoie. Si noi dorim, la fel ca tine, ca viata copilului tau sa se desfasoare intr-un cadru armonios, aspectuos si sigur. Mobila noastra pentru copii indeplineste toate criteriile de siguranta si confort, oferindu-le celor mici un mediu in care se pot bucura de o copilarie fericita.