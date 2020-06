Raiffeisen Bank – pachetele de cont curent ZERO Simplu devin si mai atractive

Raiffeisen Bank ofera clientilor care isi deschid cont curent in perioada 15 iunie – 30 septembrie o serie de facilitati pentru a-i sprijini sa treaca cu bine de dificultatile generate de criza pandemica. Astfel, pachetele de cont curent ZERO Simplu vor avea in primele 6 luni costuri zero, fara a mai fi conditionate de veniturile lunare.

“Suntem preocupati sa adaptam oferta noastra la perioada pe care o traversam. In ultimele luni unii oameni au avut venituri care au variat de la luna la luna si, in acelasi timp, un numar mare de persoane si-au deschis conturi curente noi. De asemenea, utilizarea serviciilor bancare la distanta, prin Smart Mobile, dar si platile cu cardul, au crescut foarte mult. In acest context, banca si-a adaptat oferta si vor beneficia de costuri 0 toti clientii noi de pachete de cont curent, iar o perioada de 6 luni, aceste costuri 0 nu vor fi conditionate de intrarile lunare de bani in cont”, a explicat Catalin Munteanu, director executiv Aria persoane fizice la Raiffeisen Bank.

Pachetul ZERO Simplu asigura accesul la toate serviciile bancare de care un client are nevoie pentru administrarea zi de zi a banilor sai: comisioanele sunt 0 pentru utilizarea produselor din pachet: cont curent, mobile si internet banking, card de debit in lei (pentru plati si retrageri de numerar de la orice ATM din Romania), plati de facturi prin debit direct (fara limita de numar de facturi platite prin acest serviciu), cont de economii. Pachetul include si o dobanda preferentiala pentru creditele descoperit de cont.

In plus, clientii care incaseaza venitul lunar in conturi Raiffeisen Bank beneficiaza si de alte oferte in aceasta perioada, astfel incat costurile totale cu serviciile bancare sa scada si mai mult:

in perioada 2 iunie – 31 august, toti clientii bancii beneficiaza de un cod promotional si pot castiga intre 50-500 de lei pentru clientii noi pe care ii recomanda bancii; regulamentul promotiei poate fi gasit pe site-ul bancii: https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/in-sprijinul-tau/informatii-utile/campanii-promotionale/campanii-2020/;

in perioada 22 iunie – 30 septembrie, toti clientii bancii care lucreaza pentru unul dintre miile de angajatori cu care banca are incheiate conventii de salarii si care vor sa isi adauge in portofoliul de produse si un card de credit (Standard, Vodafone sau eMag), primesc cadou contravaloarea taxei anuale de administrare, care variaza intre 40 si 60 de lei in functie de tipul cardului de credit, la utilizarea cardului pana pe 31 octombrie;

toti clientii bancii care isi incaseaza salariul in cont la Raiffeisen Bank beneficiaza de credite de nevoi personale sau ipotecare in conditii de pret mai bune;

Aici puteti gasi detaliile privind noua oferta ZERO Simplu:

https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/produsele-noastre/operatiuni-curente/conturi-si-pachete-de-cont-curent/pachetul-de-cont-curent-zero-simplu/;

Raiffeisen Bank ofera servicii universale de banking pentru 2,1 milioane de clienti persoane fizice, 91.000 de IMM-uri și 5.700 de companii mari și medii. Peste 650.000 dintre clienții bancii folosesc aplicatiile Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online. Banca are peste 4.800 de angajati si aproximativ 800 de ATM-uri, 330 de masini multifunctionale (MFM-uri) si 22.300 de POS-uri.