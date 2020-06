Patru ani de “tunuri și păcăleli” în Sectorul 1. PNL Sector 1 lansează “Cartea Neagră” a mandatului “primarului invizibil” Daniel Tudorache!

Pe 24 iunie, în ziua în care s-au împlinit patru ani de la depunerea jurământului primarului PSD Daniel Tudorache, PNL Sector 1 a prezentat moștenirea mandatului său de tristă amintire.

Pe treptele Primăriei Sectorului 1, unde s-au orchestrat timp de 4 ani tunuri și păcăleli pe banii cetățenilor, conducerea filialei PNL Sector 1 a prezentat cartea neagră a administrației Tudorache, un document ce include cele mai mari minciuni și sifonări de bani publici ai actualului primar.

Liderii PNL Sector 1 au prezentat un rezumat al acestui document, ce urmează să fie distribuit cetățenilor Sectorului 1, împreună cu cartea neagră a administrației PSD din întreaga capitală, lansată recent de PNL București.

Vă invităm să vizionați aici un live cu eveniment inedit organizat miercuri seara de PNL Sector 1: link live FB https://www.facebook.com/watch/live/?v=566438097570306

Cartea Neagră a mandatului primarului invizibil Tudorache este disponibilă în documentul anexat, dar și aici o puteti gasi la acest link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1480014352186031&id=279506398903505

Cartea neagră a administrației PSD în București este disponibilă aici: shorturl.at/yEIR7.

„Patru ani complet irosiți pentru cea mai prosperă comunitate din România, de o administrație a cărei singură preocupare este satisfacerea propriilor interese și ale clienților fideli de partid. Zeci de minciuni și promisiuni uitate prin sertare, sifonare de fonduri publice și o performanță demnă de partidul toxic care a distrus România sistematic în ultimii ani: niciun proiect major. O administrație pe care o vom trimite curând la coșul de gunoi al istoriei, acolo unde îi este locul ”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

“Din păcate de patru ani activitatea Primăriei din Sectorul 1 parcă a înghețat. Calitatea serviciilor publice a scăzut la un nivel alarmant în acestor sector, sector care era obișnuit cu un anumit standard al serviciilor publice. Primăria Sectorului 1 nu reușește să realizeze proiecte în interesul comunității și din păcate există foarte multe suspiciuni de corupție care au condus astăzi la foarte multe blocaje în cartierele Sectorului 1. Primarul Tudorache a fost de patru ani invizibil și sperăm să plece cât mai repede din această funcție”, a precizat prim-vicepreședintele PNL Sector 1, Tănase Stamule.

“Colaborarea cu primarul Tudorache lasă de dorit, spre exemplu la începutul acestui an am venit, în timpul votării proiectului de buget, cu o propunere către primarul Tudorache în care l-am rugat să țină ședințe cu liderii Consiliului Local pentru a ajunge la un consens. Nu am primit niciun răspuns. A încercat să câștige, din păcate, majoritatea în Consiliul Local prin alte metode. Locuitorii Sectorului 1 merită un altfel de primar care să le apere interesele și să inițieze proiecte importante și nu doar promisiuni”, a spus, la rândul său, secretarul general și liderul consilieri PNL Sector 1, Ramona Porumb.