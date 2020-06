Platforma Confidas a încheiat un parteneriat cu Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank a incheiat un nou parteneriat cu Confidas, platforma prin intermediul careia se pot verifica informatii despre companiile din Romania. Este un nou pas in directia oferirii de servicii conexe clientilor Raiffeisen Bank, servicii necesare in desfasurarea activitatii oricarei companii. Astfel, clientii IMM ai Raiffeisen Bank vor beneficia de acces gratuit timp de 6 luni de zile la serviciile Confidas si vor putea obtine informatii utile despre noii lor parteneri de afaceri sau despre companiile cu care deja au relatii comerciale.

„Sarbatorim un an de la semnarea parteneriatului Raiffeisen Bank – Confidas, prin care am oferit clientilor posibilitatea testarii acestei platforme, ce ofera informatii importante pentru administrarea riscului de credit comercial, printr-o abordare dinamica si interactiva de semnalare a comportamentului partenerilor de afaceri. Dupa aceasta perioada de testare initiala si feedback oferit de primii utilizatori, dorim sa oferim in continuare oportunitatea folosirii acestei solutii de catre clientii nostri. Astfel, impreuna cu acest start-up inovator oferim 6 luni de acces si utilizare gratuita a platformei si punem la dispozitia clientilor inca un instrument direct legat de activitatea lor comerciala, extrem de util in aceasta perioada de relansare ecomonica”, a declarat Raluca Nicolescu, Director executiv Aria IMM la Raiffeisen Bank.

„Observăm o creștere semnificativă a numărului IMM-urilor care înțeleg importanța verificării partenerilor de afaceri, semn că acestea devin mai prudente. Prin intermediul acestui parteneriat, clienții băncii vor putea face afaceri cu încredere și își vor putea accelera creșterea, platforma ajutându-i inclusiv să găsească clienți noi”, a declarat Eduard Burghelia, cofondator al platformei Confidas.

Raiffeisen Bank promoveaza acest parteneriat cu platforma Confidas pentru că își dorește să contribuie la transparentizarea pieței IMM, să-și ajute clienții săi să aibă acces la surse de informare de încredere despre date financiare și juridice referitoare la firmele din România.

Puteți vedea cum funcționează platforma Confidas urmărind această scurtă animație video: https://www.confidas.ro/storage/Confidas_10.mp4

Despre Confidas

Misiunea Confidas este aceea de a face mediul de afaceri mai sigur pentru antreprenorii cinstiți, iar platforma colectează date legate de facturile neplătite direct de la micii întreprinzători. În mai puțin de patru luni de la lansarea primei versiuni de test, Confidas a ajutat peste 3.000 de antreprenori să verifice firmele cu care intenționau să colaboreze înainte de a încheia contracte. Membrii platformei Confidas au înregistrat plăți restante de peste un milion EUR. Confidas a fost creată de Eduard Burghelia, un tânăr antreprenor în varsta de 21 de ani, desemnat recent de comunitatea de business din România drept „Tânărul antreprenor al anului”.

Despre Raiffesein Bank

Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piața din România care oferă o gamă completă de produse și servicii de calitate superioară pentru peste două milioane de clienți prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (Raiffeisen Smart Mobile) și internet banking (Raiffeisen Online)