Rareș Toader, Hercule de România, se distrează cu greutăți de 160 de kilograme

Rareș Toader, campionul național la aruncarea greutății, a lăsat bolovanii de 50 de kilograme pe care îi ridica în perioada Pandemiei și a trecut la lucruri serioase! Deși accidentat, sportivul se antrenează cu haltere de 160 de kilograme.

După ce timp de câteva luni și-a transformat curtea casei sale de la Călimănești într-un adevărat loc de antrenamente, Rareș Toader a revenit la stadionul Lia Manoliu, unde se pregătește cu gândul doar la baremul olimpic!

Cel mai bun atlet în proba de aruncare a greutății mai are doar 30 de centimetri care îl despart de Olimpiada de la Tokyo! Rareș are un mare regret! Înainte de Pandemie era în cea mai bună formă sportivă!

”Sper să fiu la Tokyo! Din păcate, această Pandemie m-a oprit într-o perioadă sportivă de top, în luna februarie, când am câștigat și Campionatul Național de seniori și a fost o piedică pentru că mi-am făcut un personal best, recordul vieții în proba asta… Sunt convins că vârsta este de partea mea și voi putea să ating și baremul” – Rareș Toader, campion național de sală la greutate, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing.

”Mă simt ca un copil căruia I s-au dat înapoi jucăriile”

Atletul povestește cum a trecut peste perioada de izolare și spune că nu îi vine să creadă ca se antrenează din nou normal!

”Mă bucur că am trecut cu bine peste această perioadă, am avut un spațiu la mine în curte unde m-am putut antrena, am putut să arunc inclusiv cu greutatea. Am putut să fac o mică parte din antrenamentele de forță. Iar acum mă simt ca un copil care i-au fost luate jucăriile și le-a recăpătat. În prima zi după ce s-a dat starea de urgență am ajuns acasă și nu aveam o sală de forță sau greutăți cu care să lucrez. Stând într-o zonă de munte, am găsit un bolovan de peste 50 de kilograme și am început să fac exerciții fizice, să lucrez ca să nu-mi pierd forma sportivă” – Rareș Toader – campion național de sală la greutate, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing.

S-a ales cu un tatuaj și o entorsă în Pandemie

Sportivul s-a întors de acasă și cu o entorsă la glezna dreaptă, care nu îl împiedică însă să tragă tare la antrenamente, dar și cu un tatuaj, cel de-al cincilea, despre care spune că îl reprezintă în totalitate!

”Cel mai recent este cel de pe brațul drept și mă definește. Este în limba latină și se traduce: “Soarta îi favorizează pe cei puternici” – Rareș Toader – campion național de sală la greutate, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing.

Vine din familie de sportivi

Rareș Toader are 23 de ani și s-a apucat de atletism la vârsta de 11 ani, urmând exemplul bunicului său, Aurel Berbece, campion național la săritura în înălțime. Sportivul este medaliat european cu bronz, la Cupa Europei din Leiria, Portugalia în 2015, vicecampion european la juniori, campion național și vicecampion olimpic de tineret, are record național la categoriile de Juniori 3, 2, 1 și Tineret U23.

În februarie, la ultimul concurs la care a participat a devenit campion național în sală cu personal best, 20.79 metri.